Hamas, FKÖ toplantısına katılmayacak

© AFP 2018/ Maria ANTONOVA IŞİD yayınladığı infaz videosuyla Hamas'a savaş açtı

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Husam Bedran, Konsey'in, içinde bulunulan şartlarda Ramallah’ta toplanarak “kapsamlı ve sorumlu bir şekilde siyasi süreci gözden geçirme yapamayacağı” sonucuna varıldığını belirtti. Bedran, “Bu nedenle Merkez Konseyi toplantısına katılmama kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Bedran, Hamas'ın toplantıya katılmak için aradığı şartların başında, "tüm Filistinli grupların bu tarihi ve önemli sürece dâhil olabilmesi ve işgal devletinin baskılarından uzak bir şekilde karar alınması için söz konusu toplantının işgal altındaki topraklardan başka bir yerde yapılmasının" yer aldığını kaydetti.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi toplantısının 14-19 Ocak’ta Ramallah’ta düzenlenmesi planlandığını aktarmıştı.