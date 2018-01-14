Suriyeli askerler Hama’da Bizans döneminden kalma mozaik buldu

© AA/ Adana Müzesi Antik kentte 'Poseidon' tasvirli mozaik bulundu 5

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya bulunan mozaikle ilgili bilgi aktaran yerel polis teşkilatının şefi Ahmed Tah, "Akerbat kasabasında, sivillerin geri dönmeleri amacıyla yapılan mayın temizleme ve diğer hazırlık çalışmaları sırasında 7 metre uzunluğunda, kare şekilli bir mozaik bulundu" diye konuştu.

Tah, bölgeye gelen uzmanların mozaik levhayı temizleme ve çıkarma çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz ağustos ayında Şam bölgesi militanlardan temizlendikten sonra Suriyeli bilimciler, Barada Vadisi'nde de çok iyi durumda olduğu belirlenen nadide bir mozaik levha bulmuştu.