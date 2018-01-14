'TÜM SORUMLULUK, ABU DABİ VELİAHTI ŞEYH MUHAMMED'E AİT'
Abdullah olayların sorumluluğunun Şeyh Muhammed'e ait olduğunu belirterek, "Eğer başıma bir iş gelirse Katar devleti bundan beridir. Ben Şeyh Muhammed'in misafiri idim, şu andan sonra bir şey olması halinde tüm sorumluluk Şeyh Muhammed'e aittir" diye konuştu.
'Katar'ın iktidardaki El Sani ailesinden Şeyh Abdullah, BAE'de alıkonuldu' https://t.co/O6jpjh4ZcA pic.twitter.com/9ZaA8s9jOF— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 14, 2018
Video kaydının ya da alıkonulmanın zamanına ilişkin bilgi verilmedi.
Katar'ın 3'üncü emiri Şeyh Abdullah bin Casim'in torunu, 4'üncü emiri Şeyh Ali bin Abdullah'ın oğlu ve 5'inci emiri Şeyh Ahmed bin Ali'nin de kardeşi olan Abdullah, Al Sani ailesinin önde gelen mensuplarından biri olarak biliniyor.
Abdullah, geçen ağustos ayında Suudi Arabistan ile Katar arasındaki hac krizinde ara bulucu rolüyle gündeme gelmişti.
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