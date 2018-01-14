Suriye ordusu, Halep’in güneydoğusundaki 44 köyü militanlardan temizledi

© AP Photo/ Hassan Ammar Suriye ordusu İdlib'de stratejik önemdeki havaalanını cihatçılardan temizledi

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte, "Suriye ordusu ve müttefik güçleri, teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından Halep'in güneydoğusunu tamamen kurtarmaya çok yakın" ifadelerini kullandı.

Kaynaktan edinilen bilgilere göre gerçekleştirilen askeri operasyon kapsamında son birkaç gün içinde 44 köyle birlikte, Hanaser otoyolunun yakınındaki birçok tepe de Suriye ordusu tarafından kontrol altına alındı.

'MAYINLARI TEMİZLEME ÇABASI SÜRÜYOR'

Kaynak, istihkâm birliklerinin kurtarılan yerleşimlerdeki caddeleri ve konutları mayınlardan temizleme çalışmalarına devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

Suriye ordusunun Halep'in güneydoğusundaki başarıları, geçtiğimiz çarşamba İdlib'in güneydoğusundaki Ebu Duhur Hava Üssü'nün ele geçirilmesiyle hız kazanmıştı.