FKÖ'nün Filistin Merkez Konseyi toplantısı boykotla başladı

© REUTERS/ Mohammed Salem Hamas, FKÖ toplantısına katılmayacak

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde başlayan toplantıya, Filistin Merkez Konseyinin 110 asil üyesinden 90’ı ve 350 dolayında Filistinli yetkili katıldı.

HAMAS VE FETİH HAREKETİ KATILMADI

Toplantıda Hamas ile Filistin İslami Cihad hareketleri yer almadı. Fetih hareketinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerindeki bazı yetkilileri ise ABD’nin Kudüs Başkonsolosunun davet edilmesi nedeniyle toplantıyı boykot edeceklerini duyurdu. Fetih hareketinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti bölge sekreteri Nur Ebu er-Rab yaptığı açıklamada, “Batı Şeria’nın bölge sekreterleri, ABD’nin Kudüs Başkonsolosunun toplantıya davet edilmesi nedeniyle toplantıyı boykot ederek katılmama kararı aldı” dedi.

'ABD BAŞKONSOLOSUNUN TOPLANTININ AÇILIŞ OTURUMUNA DAVET EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, ABD yönetiminin Kudüs’ü 'İsrail’in başkenti' olarak tanımasının ardından, 'ABD’li yetkililerle görüşmeyeceği' yönündeki sözlerini anımsatan Ebu er-Rab, “ABD’nin Başkonsolosunun toplantının açılış oturumuna davet edilmesi kabul edilemez. Dolayısıyla Filistin yönetimine toplantıya katılmayacağımızı bildirdik.” ifadelerini kullandı.

Yarın da devam edecek Filistin Merkez Konseyinin, 28'inci dönem çalışma toplantısının yeni dönem sonuç bildirgesini yayımlaması bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Merkez Konseyinin stratejik sorunları tartışma ve Kudüs'ü korumak için kritik kararlar almak üzere dönem çalışmalarını başlatacağını duyurmuştu. Filistin Merkez Konseyinin 27. dönem çalışmaları son olarak 2015'te Ramallah kentinde yapılmıştı.

Filistin Merkez Konseyinin, 'Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti' temasıyla düzenlediği toplantıda, ABD Başkanı Trump'un Kudüs kararına verilecek yanıtların tartışılması bekleniyor.