Silahlı muhalifler Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayı reddediyor

Suriyeli silahlı muhaliflerin temsilcilerinden biri olan Fateh Hassun, Astana’daki Suriye barış görüşmelerine katılan silahlı muhalifler heyetinin Soçi’de bu ay sonu yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmayı planlamadığını belirtti.