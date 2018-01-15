Abbas: Arap ülkelerinden bir yetkili, İsrail ile normalleşme karşılığında para teklifinde bulundu

'FİLİSTİN YÖNETİMİ, KÜLFETSİZ BİR İŞGAL GÜCÜNÜN EGEMENLİĞİNİ KABUL ETMEZ'
Filistin yönetiminin işgal gücü egemenliğinde varlığını sürdürmesinin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Abbas, "Egemen olmayan bir Filistin otoritesi, hiçbir bedeli ödemeyen külfetsiz bir işgal gücünün egemenliğini kabul etmez." vurgusunu yaptı.
'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TALEPLERİNE BAĞLIYIZ'
'KUDÜS'Ü YALNIZCA FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ OLARAK KABUL EDİYORUZ'
Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kudüs masadan kaldırılmıştır" yönündeki sözlerine gönderme yaparak, "Kudüs şehri, Filistin coğrafyasının dini ve siyasi başkentidir. Filistin yönetimi, Kudüs'ü yalnızca Filistin'in başkenti olarak kabul eder" ifadelerini kullandı.
'İNGİLTERE FİLİSTİN HALKINDAN ÖZÜR DİLEMELİ VE TAZMİNAT ÖDEMELİ'
Abbas, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile Filistin'in işgal altında olmadığını söyleyen ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman için "Bunlar kendine saygı gösteren bir ülke için utanç kaynağı" değerlendirmesinde bulunarak, ABD'nin şimdiye kadar Filistin davasına ilişkin BMGK'ya gelen 43 kararı veto ettiğini belirtti.
'Arap baharı'nın ABD'den 'ithal' ve Arap ülkelerinde yaşanan sorunların kendi içişleri olduğunu söyleyen Abbas, "Biz hiçbir Arap ülkesinin içişlerine karışmayız, kimsenin de bizim içişlerimize karışmasını kabul etmeyiz" dedi.
'BİR ARAP ÜLKESİ YETKİLİSİ, İSRAİLLE NORMALLEŞME KARŞILIĞINDA PARA TEKLİF ETTİ'
'GAZZE'SİZ DEVLET, DEVLETSİZ GAZZE OLMAZ'
Hamas ile Filistin İslami Cihad Hareketi'nin toplantıya katılmamasının kendisini rahatsız ettiğini aktaran Abbas, Filistin'in geleceği konusunda böylesi 'tarihi' bir toplantıda tüm Filistinli tarafların olmasını istediğini kaydetti. Abbas, Filistin uzlaşı sürecinin 'sona' doğru ilerlediğini dikkati çekerek, "Uzlaşı süreci durmadı ancak ortak meşru bir silah, ortak bir yasa ve birlik için daha büyük bir çabaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü Gazze'siz devlet, devletsiz Gazze olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu ay içerisinde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanları ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geleceğini belirten Abbas, İsrail'deki 'barış' yanlısı taraflarla da görüşmelerini sürdüreceklerini bildirdi.
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