Abbas: Arap ülkelerinden bir yetkili, İsrail ile normalleşme karşılığında para teklifinde bulundu

© REUTERS/ Mohamad Torokman FKÖ'nün Filistin Merkez Konseyi toplantısı boykotla başladı

Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Merkez Konseyi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, 'Kudüs, Filistin'in Ebedi Başkenti' temasıyla düzenlenen 28. Dönem Çalışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İsrail Oslo'yu bitirdi. Dolayısıyla yeniden gözden geçirilmesi için masaya konulmalı" dedi.

'FİLİSTİN YÖNETİMİ, KÜLFETSİZ BİR İŞGAL GÜCÜNÜN EGEMENLİĞİNİ KABUL ETMEZ'

Filistin yönetiminin işgal gücü egemenliğinde varlığını sürdürmesinin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Abbas, "Egemen olmayan bir Filistin otoritesi, hiçbir bedeli ödemeyen külfetsiz bir işgal gücünün egemenliğini kabul etmez." vurgusunu yaptı.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TALEPLERİNE BAĞLIYIZ'

Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti esası üzerine iki devletli çözüm taleplerine bağlı kaldıklarını ifade ederek, Filistin yönetiminin ABD'nin 'vetosuna' rağmen Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyelik için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gideceğini bildirdi. ABD'nin, Filistin-İsrail barış görüşmelerindeki arabuluculuğunu ve ABD'nin Filistin-İsrail barış sürecine temel olması için hazırladığı ve 'yüzyılın anlaşması' olarak isimlendirdiği planı kabul etmediklerini vurgulayan Abbas, "Biz, davamızla ilgili olan hiçbir konuda, kimseden talimat almayız" diye konuştu.

'KUDÜS'Ü YALNIZCA FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ OLARAK KABUL EDİYORUZ'

Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kudüs masadan kaldırılmıştır" yönündeki sözlerine gönderme yaparak, "Kudüs şehri, Filistin coğrafyasının dini ve siyasi başkentidir. Filistin yönetimi, Kudüs'ü yalnızca Filistin'in başkenti olarak kabul eder" ifadelerini kullandı.

'İNGİLTERE FİLİSTİN HALKINDAN ÖZÜR DİLEMELİ VE TAZMİNAT ÖDEMELİ'

ABD'nin, Filistinli mülteciler konusunu da gündemden kaldırmaya çalıştığına dikkati çeken Abbas, İngiltere'nin de 'Balfour Deklarasyonu' sebebiyle Filistin halkından özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiğini, ABD'nin o dönem de Balfour Deklarasyonu'nun yürürlüğe geçirilmesi konusunda ısrarcı olduğuna işaret etti.

Abbas, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile Filistin'in işgal altında olmadığını söyleyen ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman için "Bunlar kendine saygı gösteren bir ülke için utanç kaynağı" değerlendirmesinde bulunarak, ABD'nin şimdiye kadar Filistin davasına ilişkin BMGK'ya gelen 43 kararı veto ettiğini belirtti.

'Arap baharı'nın ABD'den 'ithal' ve Arap ülkelerinde yaşanan sorunların kendi içişleri olduğunu söyleyen Abbas, "Biz hiçbir Arap ülkesinin içişlerine karışmayız, kimsenin de bizim içişlerimize karışmasını kabul etmeyiz" dedi.

'BİR ARAP ÜLKESİ YETKİLİSİ, İSRAİLLE NORMALLEŞME KARŞILIĞINDA PARA TEKLİF ETTİ'

Abbas, Arap ülkelerinin Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşmeye gitmelerini kabul etmediklerini, Arap ülkelerinden adını vermediği bir yetkilinin kendisine Filistin sorununun çözümünden önce İsrail ile normalleşmeyi kabul etmesi karşılığında para teklifinde bulunduğunu söyledi.

'GAZZE'SİZ DEVLET, DEVLETSİZ GAZZE OLMAZ'

Hamas ile Filistin İslami Cihad Hareketi'nin toplantıya katılmamasının kendisini rahatsız ettiğini aktaran Abbas, Filistin'in geleceği konusunda böylesi 'tarihi' bir toplantıda tüm Filistinli tarafların olmasını istediğini kaydetti. Abbas, Filistin uzlaşı sürecinin 'sona' doğru ilerlediğini dikkati çekerek, "Uzlaşı süreci durmadı ancak ortak meşru bir silah, ortak bir yasa ve birlik için daha büyük bir çabaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü Gazze'siz devlet, devletsiz Gazze olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ay içerisinde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanları ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geleceğini belirten Abbas, İsrail'deki 'barış' yanlısı taraflarla da görüşmelerini sürdüreceklerini bildirdi.