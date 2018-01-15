Suriye: ABD'nin silahlı milis grubu kurma planı, toprak bütünlüğümüze yönelik açık bir saldırı

Bakanlık bu adımın 'uluslararası hukukun ciddi bir ihlali" olduğunu da belirtti.
'ABD DESTEKLİ MİLİS GRUBUNDA YER ALACAK SURİYE VATANDAŞLARI VATAN HAİNİ OLARAK GÖRÜLECEK'
Suriye Dışişleri'nden bir resmi kaynak, Suriye yönetiminin, bu adımın uluslararası barış ve güvenlik üzerinde negatif sonuçları olduğu konusunda uyarıda bulunarak, uluslararası toplumu ABD'nin bu adımına karşı çıkmaya ve Washington yönetiminin politikalarında hakim olan tahakküm zihniyetine ve kibre son vermek için harekete geçmeye davet ettiğini vurguladı.
Bakanlık, ABD destekli milis grubunda yer alacak Suriye vatandaşlarının vatan haini olarak görüleceğini ve bu kişilere yönelik muamelenin de buna göre olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kararı 'PYD-YPG'yi meşrulaştırmaya yönelik endişe verici adım' olarak nitelendirmiş, "Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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