BAE: Katar savaş uçakları, Emirliklere ait iki yolcu uçağını taciz etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir Katar yetkilisinin 'alıkonulduğu' haberlerinin ardından Emirliklere ait iki yolcu uçağının Katar savaş uçakları tarafından havada engellendiği iddia edildi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği blokun Katar'a karşı yaptırım ve abluka rejimi uygulamasıyla büyüyen kriz, her alana yayılıyor. Katar'da iktidardaki El Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin BAE'nin başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu haberlerinin ardından, bu kez BAE, Katar savaş uçaklarının Emirliklere ait iki yolcu uçağının yolunu kestiği suçlamasında bulundu.

'SİVİLLERİN HAYATI TEHLİKEYE ATILDI'

Abu Dabi merkezli İngilizce gazete ve haber sitesi The National, BAE Sivil Havacılık Genel Müdürü Seyf el Suveydi'nin pazartesi sabahı Bahreyn'in başkenti Manama'ya giden Emirliklere ait iki ayrı yolcu uçağının Katar savaş uçakları tarafından sıkıştırılıp engellendiği iddiasını aktardı. İlk yol kesmenin 10.30'da, ikincisinin 11.00'de gerçekleştiğini öne süren Suveydi, yol kesmenin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili ayrıntı vermedi, ama kasti ve tehlikeli şekilde yapıldığını, sivillerin hayatını tehlikeye soktuğunu iddia etti.

© AP Photo/ Saudi Press Agency Katar ve Suudi Arabistan arasında 'satranç' krizi 'ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ'

Sözkonusu yolcu uçağının uluslararası havacılık yasalarına göre rutin ve önceden programlanmış bir uçuş yaptığını, Katar'ın bununla ilgili daha önce hiçbir itirazda bulunmadığını söyleyen BAE Sivil Havacılık Genel Müdürü, ''Bu, uluslararası hukuk ve anlaşmaların doğrudan ve apaçık ihlalidir'' açıklamasını yaptı. Emirliklerin sivil uçaklarını korumak için tüm gerekli ve yasal önlemleri alacağını vurguladı.

'SAĞ SALİM BAHREYN'E GİDİP BAE'YE DÖNDÜLER'

The National'ın haberinde, rota değişikliği olup olmadığı belirtilmezken, her iki yolcu uçağının Bahreyn'in başkentine güvenli şekilde indiği ve olaysız şekilde BAE'ye geri döndüğü, ölü-yaralı olmadığı aktarıldı.

KATAR YALANLADI © REUTERS/ Abdel Hadi Ramahi BAE Dışişleri'nden 'Türkiye'ye karşı birleşin' çağrısı

BAE, önce bir yolcu uçağının, daha sonra iki yolcu uçağının tacize uğradığını açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı, ilk uçakla ilgili suçlamayı derhal reddetti. Katar Dışişleri sözcüsü, Twitter'dan, ''Katar savaş uçaklarının BAE sivil uçağının yolunu kestiğine dair iddialar tümüyle yanlıştır'' açıklamasını yaptı. BAE'den dört havayolu —Emirates, Etihad, flydubai, Air Arabia- Behreyn'e uçuyor. Fransız haber ajansı AFP, bu dört havayolunun sözcülerinden 'Katar'ın yol kesmesiyle ilgili' haberlere doğrulama ya da yalanlama alamadığını belirtti.

GAZ ZENGİNLİĞİ SAYESİNDE AYAKTA

Öncesinde Katar, hava sahasının BAE savaş uçakları tarafından ihlal edildiğine dair BM'ye şikayette bulunmuştu. Aşırılıkçı, terörist grupların sponsorluğunu yapmak ve İran ile işbirliğine gitmek gibi suçlamalar eşliğinde yaz başından beri Suudi Arabistan, BAE, Baheryn, Mısır gibi ülkelerin yaptırım ve ablukası altındaki Katar, doğalgaz zenginliği sayesinde bu kıskacı delmeyi başardı.