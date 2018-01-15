Suudi Prenslerin gözaltında tutulduğu otel, kapısını yeniden müşterilere açıyor

Lüks otelin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ritz-Carlton'ın müşterilerini gelecek aydan itibaren yeniden ağırlamaya başlayacağını duyurdu.

Reuters'a konuşan bir otel yetkilisi de, 14 Şubat başlangıçlı olarak rezervasyon almaya başladıklarını söyledi. Oteldeki en ucuz odanın bir gecelik fiyatı ise 650 dolar.

DÜNYANIN EN LÜKS HAPİSHANESİ

© AFP 2018/ KHALIL MAZRAAWI Suudi Prens'in özgürlüğü 6 milyar dolar değerinde

"Dünyanın en lüks hapishanesi" olarak nitelenen Ritz-Carlton'da gözaltında tutulan isimler arasında, Suudi Arabistan'ın en zengin ismi olan Alwaleed bin Talal de yer alıyordu.

Suudi hükümetinin gözaltındaki isimlerle görüşmelerde ilerleme kaydettiği, suçunu kabul edilen birçok yetkilinin servetlerinin bir bölümü karşılığında serbest bırakıldığı bildirilmişti.