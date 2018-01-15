Yemenli general Lukman: Yakında Yemen savaşında bir dönüm noktası olacak

Sputnik'e konuşan Lukman, Yemen ordusunun düşmanın saldırganlığını durdurmak için yeni imkanlara sahip olduğunu, bu imkanların deniz, kara ve hava çatışmalarında yardımcı olacağını söyledi.

'KOALİSYONU ŞAŞIRTACAĞIZ'

© AP Photo/ Hani Mohammed Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait uçak düştü

Yemen ordusunun, düşmanın elindeki birçok bölgeyi kontrol altına almayı başardığını dile getiren general, bunun sayesinde savaş alanındaki durumun değiştiğini belirterek, "Hava kuvvetleri için silahlarla dolu depoları, gece görüş kameraları, balistik füze ve fırlatma rampalarını ele geçirdik. İşte, bize karşı getirilen abluka koşullarında nerden silah aldığımız, bize kimin yardım ettiği, İran'ın bize balistik füze sağlayıp sağlamadığı ve danışmanlık hizmeti verip vermediği yönündeki soruların yanıtı" dedi.

Yemenli general, "Yakın günlerde koalisyon ordusunu çok güçlü biçimde şaşırtacağız. Bu, Suudilerin El-Daba üssüne saldırıya, Panavia Tornado ve F-16 uçaklarının düşürülmesine eşdeğer olacak" ifadelerini kullandı.

'ZAFERLERİ GERÇEK DEĞİL'

© AP Photo/ Hasan Jamali Suudi Arabistan, Yemen'den atılan balistik füzeyi engelledi

Yemen ordusunun başarısına yanıt olarak koalisyonun, Yemen'deki tüm olayların belirli bir açıdan aydınlatıldığı enformasyon savaşını başlattığını dile getiren Lukman, "Onlar, uydurdukları zaferler hakkında röportajlar yapıyor. Eğer bu zaferler gerçekten de olsaydı ellerinde gerçek delilleri olurdu, tüm dünya medyası da bunu görüp haberini verirdi" dedi.

Yemen krizinin sadece barışçıl yollardan çözüme kavuşturulabileceğini kaydeden general, sözlerini şöyle sürdürdü: "Müzakere süreci iki yönde ilerlemeli. Uluslararası düzeyde Arap koalisyon ile anlaşmaya varılmalı. Ayrıca Yemen içinde, tüm Yemenli güçler ve hareketlerin katılacağı görüşmeler yapılmalı".