Hindistan’ın Kabil Büyükelçiliği arazisine füze düştü

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar, "Bir süre önce Kabil'deki büyükelçiliğimizin arazisine füze düştü. Elçilik tesisinin arka kısmındaki binada küçük hasar meydana geldi. Yangın çıkmadı. Olayda kimse yaralanmadı. Büyükelçimiz, tüm çalışanlarının güvenlikte olduğunu bildirdi" diye açıkladı.

Füzenin kimin ve nereden fırlattığına dair henüz bilgi yok.

Afganistan'da faaliyet gösteren aşırıcı gruplardan hiçbiri saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.