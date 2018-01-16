Bağdat ile Erbil uçuşlar konusunda anlaştı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de kontrolü altındaki bölgelerde düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından Irak hükümeti ile gerilen ilişkiler yumuşamaya başladı.

Rudaw'ın aktardığı habere göre, pazartesi günü Erbil'de görüşen Irak hükümeti ile IKBY yetkilileri, Erbil ve Süleymaniye havaalanlarının uluslararası uçuşlara açılması konusunda altı maddede anlaştı.

Anlaşmaya göre, IKBY'deki havaalanları Irak Sivil Havacılık Yasaları'na bağlı kalacak, havaalanlarına atamalar Irak Sivil Hava Kurumu tarafından yapılacak. Sorunların çözülmesine dair pilotların rutin toplantıları da Irak Sivil Havacılık Kurumu öncülüğünde yapılacak.

Uçuşların ne zaman başlayacağına dair bilgi ise henüz verilmedi.