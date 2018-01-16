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    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi

    İran'dan ABD'ye 'Sınır Gücü' tepkisi

    © Fotoğraf: DHA
    Ortadoğu
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    İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 30.000 kişilik 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' oluşturma girişimine tepki gösterdi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA/ Cem Özdel
    Çavuşoğlu: ABD müttefiklerini değil terör örgütünü tercih ediyorsa tavrımız farklı olur
    Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin aldığı kararın, "Suriye'nin içişlerine açık bir müdahale anlamına geldiğini ve bu ülkedeki krizi daha da tırmandıracağını" söyledi.

    Sözcü, ABD'nin bu hamlesinin Suriye'deki sorunları 'daha da karmaşık hale getireceği' uyarısında bulundu.

    'ABD ASKERLERİNİ EN KISA SÜREDE SURİYE'DEN ÇEKMELİ'

    Yapılan açıklamada, " İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Rusya; Astana'daki görüşmelerle Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturarak, krizi kontrol etmeye çalışıyor ve bu konuda önemli kazanımlar elde etmeği de başarmıştır. ABD, bölgedeki yıkıcı politikalarını gözden geçirerek, geç kalınmış olsa bile en kısa sürede Suriye'deki güçlerini çekerek ülke halkının geleceği konusunda kendinin karar vermesinin önünü açmalı. ABD'nin bu kararının, Suriye ordusu ve müttefiklerinin IŞİD ve El Nusra gibi terör örgütlerine karşı belirgin ve önemli zaferler kazanmasının ardından gelmesi düşündürücüdür" denildi.

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    Etiketler:
    Sınır gücü, DSG, PYD, Behram Kasımi, Suriye, Rusya, ABD, İran
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