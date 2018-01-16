'ABD, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere gizlice MANPAD füzeleri gönderdi'

ABD'nin gizli bir anlaşma çerçevesinde Suriye'deki YPG mensuplarına 'taşınabilir hava savunma füzeleri' (MANPAD) tedarik ettiği öne sürüldü.

© AFP 2018/ MAHMOUD TAHA ABD destekli Suriyeli muhalifler 'MANPAD' bekliyor

Al Masdar News'in Suriyeli muhalif kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington ile YPG arasında yapılan bir gizli anlaşma çerçevesinde geçen hafta Kürt milislere karadan havaya fırlatılabilen MANPAD füzeleri gönderdi.

MANPAD'lar Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin yakınında faaliyet yürüten Kürtlere ulaştırıldı.

Gizli anlaşmanın IŞİD karşıtı koalisyoa danışmadan gizli şekilde yapıldığı vurgulanan haberde, Kürtlerin bu silahları Türkiye destekli grupların Afrin'de düzenleyeceği olası operasyonlara karşı hava savunması sağlamak amacıyla kullanacağının şüphe götürmediği yorumu yapıldı.

Daha önce Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) eski sözcüsü Telal Silo, ABD'nin Suriyeli muhaliflere uyguladığı silah kısıtlamalarını azaltmasını ve kendilerine MANPAD verilmesini istemişti.

Silo "Şu anda bizi hedef alan hava saldırıları yok ancak ileride olabilir. Ve bu nedenle onlardan bunu istiyoruz " demişti.