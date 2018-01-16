'ABD, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere gizlice MANPAD füzeleri gönderdi'

MANPAD'lar Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin yakınında faaliyet yürüten Kürtlere ulaştırıldı.
Gizli anlaşmanın IŞİD karşıtı koalisyoa danışmadan gizli şekilde yapıldığı vurgulanan haberde, Kürtlerin bu silahları Türkiye destekli grupların Afrin'de düzenleyeceği olası operasyonlara karşı hava savunması sağlamak amacıyla kullanacağının şüphe götürmediği yorumu yapıldı.
Daha önce Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) eski sözcüsü Telal Silo, ABD'nin Suriyeli muhaliflere uyguladığı silah kısıtlamalarını azaltmasını ve kendilerine MANPAD verilmesini istemişti.
Silo "Şu anda bizi hedef alan hava saldırıları yok ancak ileride olabilir. Ve bu nedenle onlardan bunu istiyoruz " demişti.
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