'30 bin kişilik askeri güç DSG'ye bağlı olacak, ABD eğitip donatacak'

Sputnik'e konuşan DSG Basın Sorumlusu Mustafa Balli, 'Sınır Nöbetçileri' adını verdikleri 30 bin kişilik gücün DSG çatısı altında olacağını, ABD'nin sadece silahlandırıp eğiteceğini söyledi. ''Kuzey Suriye Federasyonu'nun sınırlarını koruyacak bu güç, Suriye içinde federalizmin bir sınırı oluştuğunu gösteriyor'' dedi.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırlarında güvenliği sağlama iddiasıyla Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile birlikte 30 bin kişilik yeni güç kurduğu haberleriyle ilgili bir açıklama da DSG'den geldi. Sputnik'e konuşan DSG Basın Sorumlusu Mustafa Balli, 30 bin kişilik askeri gücün DSG çatısı altında olacağını, ABD'nin sadece silahlandırıp eğiteceğini öne sürdü.

Suriye'de IŞİD'e karşı zafer kazanılmasına rağmen çekilmeye yanaşmayan ABD, edinilen bilgilere göre tam aksine Suriye'de askeri varlığını artırıyor. ABD'nin başını çektiği IŞİD Karşıtı Koalisyon, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin PKK'nın kolu gördüğü YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG ile birlikte 30 bin kişilik güç kuruyor. Koalisyon Sözcüsü Albay Thomas Veale, Kürtlerin daha çok Suriye'nin kuzeyinde görev yapacağını ve Türkiye ile 820 km uzunluğundaki sınıra kontrol noktaları kuracağını açıkladı.

'ABD'YLE ORTAĞIZ'

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan DSG Basın Sorumlusu Mustafa Balli de şunları söyledi:

"Sınır güvenliği için 30 bin kişilik bir güç kurma projemiz var. ABD ile bir anlaşmamız, ittifakımız vardır. ABD ile ortağız. 2018 yılı için planlarımız vardır. Bu planlarımızdan biri de asker sayımızı 30 bin artırmak ve sınır güvenliğini sağlamak, eğitim vermek."

'ABD FEDERALİZME OLUMLU BAKIYOR'

PYD/YPG tarafından tek taraflı ilan edilen, ancak hiçbir ülkenin tanımadığı 'Kuzey Suriye Federal Bölgesi'ne ABD'nin olumlu baktığını aktaran Balli, şöyle devam etti:

'KUZEY SURİYE FEDERASYONU'NUN SINIRLARINI KORUYACAK'

"30 bin kişi, Kuzey Suriye Federal Bölgesi'nin sınırlarını koruyacaktır. Amerika federalizme olumlu bakıyor. Olumlu bir şekilde yardımcı oluyor. Bu 30 bin asker, Türkiye ve Irak sınırını koruyacak. Bizim rejimle olan sınırımızı da koruyacak.''

'FEDERALİZMİN FİZİKSEL SINIRLARI OLUŞTU'

''Bu da şu anlama geliyor: Suriye içerisinde federalizmin bir sınırı oluştu. Amerika da bu konuya ortaklık olarak bakıyor'' vurgusu yapan DSG Basın Sorumlusu, şöyle devam etti:

'DSG PROFESYONEL ORDUYA DÖNÜŞECEK'

"Biz DSG olarak askeri gücümüzü profesyonel bir ordu haline getirmek istiyoruz. Gün be gün eğitimden geçen bir güç haline getirmek istiyoruz. Adım adım federalizme doğru gitmek istiyoruz. Bizimle olan ortaklarımız (ABD ve koalisyon) bizim bu adımlarımıza olumlu bakıyorlar.''

'TÜM HALKLAR OLACAK'

''YPG, YPJ ve DSG zaten var. Bu yeni kurulacak 30 bin kişinin içerisinde YPG, Özsavunma Güçleri ve diğer kesimler de yer alacak. Kürtler, Araplar, Asuriler ve diğer halklar da içerisinde yer alacak" iddiasında bulunan Balli, ABD'nin eğitim ve silah desteği vereceği 30 bin kişilik yeni gücün adınının ne olacağıyla ilgili bilgi de verdi:

ADINI 'SINIR NÖBETÇİLERİ' KOYDUK

"DSG çatısı altında olacak. Adı ise 'Sınır Nöbetçileri' olacak. Bu sınır gücü için eğitimler başlamıştır ve devam etmektedir. Geniş bir sınırımız var. Bu 30 bin kişinin silah donanımı ve eğitimi konusunda ABD yardım ediyor. Bu 30 bin kişilik oluşum için özellikle Deyr ez Zor ve Rakka başta olmak üzere birçok yerden katılım var."

'KADINLAR OLMAYACAK'

DSG'nin ana gövdesini oluşturan YPG'nin kadın gücü olan YPJ'nin Sözcüsü Nesrin Abdullah da Sputnik'e konuştu. 30 bin kişilik gücün, ayrı bir ordu olmadığını, DSG'ye bağlı bir güç olduğunu vurgulayan YPJ Sözcüsü Nesrin Abdullah, şunları söyledi:

"Bu 30 bin kişilik bir askeri güçtür, ordu değildir. DSG'ye bağlı bir güç olacak. Planlarımız arasındaydı. Planlarımızda güçlerimizin koalisyon güçleri tarafından eğitilip donatılması vardı. Bu 30 bin kişilik gücü eğitecek koalisyon güçlerinin silah yardımı da devam edecektir. Koalisyon güçleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu 30 bin kişi sınırı koruyacağından içinde YPJ, kadın savaşçılar yer almayacak. Çünkü kadın savaşçılarımız sınır güvenliğinde görev almıyorlar."