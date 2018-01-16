Koalisyon sözcüsü Dillon: ABD'nin gündeminde Afrin yok

ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, AA muhabiri Kasım İleri'nin sorularını yanıtlarken, 'koalisyonun, IŞİD'i Irak ve Suriye'nin belirlenmiş alanlarından çıkarmak ve bölgesel istikrarı artırmak için müteakip operasyonlar yapma misyonunun değişmediğini' söyledi.

ABD İÇİN FIRAT'IN DOĞUSU ÖNEMLİ

Dillon'a, Ankara'nın PKK'nin Suriye kolu olarak kabul ettiği PYD/YPG'nin Afrin'deki unsurlarının koalisyon tarafından desteklenip desteklenmeyeceği soruldu.

Koalisyon sözcüsü şöyle konuştu: "Afrin operasyon alanımız değil. Başta Elbu Kemal'in Kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde IŞİD'i yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz."