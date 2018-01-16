Pentagon: Afrin'deki PYD unsurlarını desteklemiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü, Afrin'deki PYD unsurlarını desteklemediklerini ve IŞİD'le mücadele operasyonlarının parçası olarak görmediklerini söyledi.

© AP Photo/ Karim Kadim Koalisyon sözcüsü Dillon: ABD'nin gündeminde Afrin yok

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Ankara'nın harekat düzenlemeye hazırlandığına dair açıklamalar yaptığı Afrin'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabiri Kasım İleri'ye konuşan Binbaşı Galloway, Afrin'de bulunan PYD unsurlarına ilişkin, "Onları IŞİD'le mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok'' dedi.

ABD'nin Afrin'de verdiği bir destek veya eğitim olmadığına işaret eden Binbaşı Galloway, ''Demokratik Suriye Güçleri (DSG) alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar özellikle IŞİD karşıtı operasyonlara katılan gruplardır" vurgusu yaptı.

Türkiye'nin Afrin'e muhtemel operasyonlarının da parçası olmadıklarını aktaran Galloway tüm tarafları, gerginliği tırmandıran adımlardan kaçınmaya teşvik ettiklerini kaydetti.