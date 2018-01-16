'Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı' iddiası

Anadolu Ajansı'nın iddiasına göre, Türkiye'nin operasyon sinyali verdiği ve askeri sevkiyatın yoğunlaştığı bölgede siviller göçe başladı.
'ONLARCA ARAÇ HALEP KUZEYİNE YÖNELDİ'
İLÇEDE GERİLİM HAKİM
Yerel kaynaklar, sokaktaki hareketlilik ve ticari hayatın yavaşladığını, ilçede Türkiye'nin başlatması beklenen askeri harekat nedeniyle büyük gerilimin hakim olduğunu bildirdi.
SINIRDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
Diğer yandan, Afrin operasyonu öncesinde sınırda hareketlilik devam ediyor. TSK'nın 10 tankı sınıra konuşlandırıldığı haberleri gelmişti.
Öte yandan Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 15 araçlık askeri konvoy, Gaziantep'e ulaştı. Şanlıurfa'da konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Gaziantep'ten geçerek Hatay istikametine hareket etti.
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