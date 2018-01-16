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    Afrin

    'Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı' iddiası

    © REUTERS/ Mahmoud Hebbo
    Ortadoğu
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    Türkiye'nin olası askeri harekatı öncesinde gerginliğin arttığı Afrin'de, sivillerin küçük gruplar halinde göçe başladığı iddia edildi.

    Anadolu Ajansı'nın iddiasına göre, Türkiye'nin operasyon sinyali verdiği ve askeri sevkiyatın yoğunlaştığı bölgede siviller göçe başladı.

    'ONLARCA ARAÇ HALEP KUZEYİNE YÖNELDİ'

    DSG-Rakka
    © REUTERS/ Rodi Said
    'Afrin'e girmek, basit bir gezinti değil, kanlı bir çatışma olur'
    AA muhabirinin aktarımına göre, yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın Suriye hükümet güçlerinin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.

    İLÇEDE GERİLİM HAKİM

    Yerel kaynaklar, sokaktaki hareketlilik ve ticari hayatın yavaşladığını, ilçede Türkiye'nin başlatması beklenen askeri harekat nedeniyle büyük gerilimin hakim olduğunu bildirdi.

    SINIRDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

    Diğer yandan, Afrin operasyonu öncesinde sınırda hareketlilik devam ediyor. TSK'nın 10 tankı sınıra konuşlandırıldığı haberleri gelmişti.

    ABD'den DSG'ye eğitim
    © Sputnik/ Hikmet Durgun
    Pentagon: Afrin'deki PYD unsurlarını desteklemiyoruz
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olası bir Afrin operasyonunun Suriyeli muhaliflerle yapılacağını söylemişti. Erdoğan, operasyonla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ı aramayı düşünmediğini ifade etmişti.

    Öte yandan Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 15 araçlık askeri konvoy, Gaziantep'e ulaştı. Şanlıurfa'da konuşlu birliklerden gönderilen askeri araçlar ve personel, zırhlı eskort eşliğinde Gaziantep'ten geçerek Hatay istikametine hareket etti.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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