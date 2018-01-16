BM'den 'YPG ordusu' yorumu: Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu

İklim değişikiliğinin hızla ilerlediği, eşitsizliklerin, milliyetçiliğin arttığı konusunda uyaran Guterres, günümüz sorunları karşısında daha az nefret, daha fazla diyalog ve daha fazla uluslararası işbirliği çağrısı yaptı.
Guterres, AA muhabirinin ABD'nin Suriye'de 'sınır güvenliği gücü' kurma planına ilişkin sorusuna, "Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu" yanıtını verdi.
Cenevre sürecinin canlandırılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyleyen Guterres, Suriye'deki krizin askeri çözümle mümkün olamayacacağını ifade etti.
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