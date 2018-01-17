Netanyahu: ABD, büyükelçiliğini Kudüs'e yıl içinde taşıyacak

İsrail basınındaki haberlere göre Delhi'den Gucerat'a giderken uçakta gazetecilere konuşan Netanyahu, ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı mali yardımn büyük bölümünü kesmesiyle ilgili görüşü sorulan Netanyahu, şu anda ABD'de daha önce hiç görülmemiş 3 şey yaşandığını söyledi. Netanyahu bahsettiği 3 şeyin ilkinin büyükelçiliğin taşınması meselesi olduğunu belirtip "Kesin görüşüm, ABD'nin büyükelçiliğini insanların düşündüğünden daha kısa sürede, 1 yıl içinde taşıyacağı yönünde" dedi.
Welcoming ceremony at #Gujarat, @narendramodi’s home state #NetanyahuInIndia pic.twitter.com/ag7rO5y71x— Noa Landau (@noa_landau) 17 Ocak 2018
Netanyahu son olarak da Trump'ın 'Filistin söylemini tekrarlayan ve Siyonizm'i reddeden' UNRWA'ya karşı çıkmasını övüp 70 yıl sonra ilk kez böyle bir şey olduğunu savundu.
Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, 65 milyon dolarlık yardımın askıya alındığını ancak 60 milyon dolarlık yardımın ise Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) verileceğini belirtmişti.
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