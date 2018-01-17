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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

    Netanyahu: ABD, büyükelçiliğini Kudüs'e yıl içinde taşıyacak

    © REUTERS/ Adnan Abidi
    Ortadoğu
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    Hindistan'daki ziyaretlerine devam eden İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Filistin'e madi yardımın büyük bölümünü askıya almasını övdü ve büyükelçiliğini bu yıl içinde Kudüs'e taşıyacağını düşündüğünü söyledi.

    Hindistan- İsrail
    © REUTERS/ Amit Dave
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    'Yeni bir çağın başlangıcı' olarak nitelediği Hindistan ziyaretine devam eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD'nin, büyükelçiliğini bu yıl içinde Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

    İsrail basınındaki haberlere göre Delhi'den Gucerat'a giderken uçakta gazetecilere konuşan Netanyahu, ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı mali yardımn büyük bölümünü kesmesiyle ilgili görüşü sorulan Netanyahu, şu anda ABD'de daha önce hiç görülmemiş 3 şey yaşandığını söyledi. Netanyahu bahsettiği 3 şeyin ilkinin büyükelçiliğin taşınması meselesi olduğunu belirtip "Kesin görüşüm, ABD'nin büyükelçiliğini insanların düşündüğünden daha kısa sürede, 1 yıl içinde taşıyacağı yönünde" dedi.

    Rex Tillerson
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
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    İkinci maddenin İran olduğunu söyleyen Netanyahu "İran konusunda çarpıcı değişiklikler var. Başkan Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili gerekli değişiklilere vakit ayırdı" diye konuştu.

    Netanyahu son olarak da Trump'ın 'Filistin söylemini tekrarlayan ve Siyonizm'i reddeden' UNRWA'ya karşı çıkmasını övüp 70 yıl sonra ilk kez böyle bir şey olduğunu savundu.

    Mahmud Abbas Ramallah Filistin Merkez Konseyi
    © REUTERS/ Mohamad Torokman
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    ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü 'tekrar gözden geçirmek üzere' askıya aldığını açıklamıştı.

    Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, 65 milyon dolarlık yardımın askıya alındığını ancak 60 milyon dolarlık yardımın ise Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) verileceğini belirtmişti.

    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Donald Trump, Benyamin Netanyahu, Kudüs, Filistin, Hindistan, İran, İsrail, ABD
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