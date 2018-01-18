'Sınır Güvenlik Gücü, Suriye-Türkiye sınırında Kürt anklavı kurulmasına yol açabilir'

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 'Sınır Güvenlik Gücü' kurma planları, Washington yönetiminin gelecekte ülkenin bölünmesine yol açabilecek bir Kürt anklavı (bir ülkenin kendi sınırları içerisinde kalan fakat kendi yönetiminde olmayan bir coğrafi alan) kurmaya yardım edeceği endişesine yol açtı.

New York Times'ta (NYT) yer alan makalede, ABD'nin kurmayı planladığı ve Rusya, Türkiye, İran ve Suriye hükümetinin şiddetle karşı çıktığı 30.000 kişilik 'Sınır Güvenlik Gücü'nün' Suriye krizinde ABD'nin müttefiklerini karşı karşıya getirebilecek yeni bir safhanın başlangıcı olabileceği ve ABD'nin çatışmaların içine daha fazla çekilebileceği ifade edildi.

'ABD, FIRAT'IN KUZEYİNDE BAĞIMSIZ DEVLET KURULMASINI DESTEKLİYOR'

NYT'ye konuşan Oklahoma Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Joshua Landis, ABD'nin Fırat Nehri'nin kuzeyinde bağımsız bir devlet kurulmasını etkin biçimde desteklediğini savundu.

Landis'e göre ABD'nin planlarında Suriye'nin petrol ve gaz rezervlerinin büyük bölümüyle ana elektrik üreten barajını kontrol eden, kendi ordusu ve Kürtçe okul müfredatı bulunan bir devlet kurmak var.

Landis, ABD'nin korumaya ve finanse etmeye devam etmesi halinde bunun 'de facto bir Kürt devleti' olacağını belirtti.

'BU PLAN IŞİD'İN YOK EDİLDİĞİNİ TEMİN ETME AMACI TAŞIYOR'

© REUTERS/ Ben Nelms Tillerson: Sınır gücü kurmak gibi bir niyetimiz yok

Washington merkezli Ortadoğu Politikaları Enstitüsü'nden Andrew Tabler ise, bu planla IŞİD'in yeniden güçlenmesini sağlayacak koşulların ortadan kaldırıldığını temin etme amacı güdüldüğünü savundu.

Tabler'e göre bu planın uzun vadede Kürdistan veya bir anklav kurmakla ilgisi yok.

ABD, kısmen PYD/YPG unsurlarından oluşacak ve 'Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) komutasında faaliyet gösterecek 30.000 kişilik 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü'nü hayata geçireceğini açıklamıştı.