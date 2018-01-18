'Sınır Güvenlik Gücü, Suriye-Türkiye sınırında Kürt anklavı kurulmasına yol açabilir'

'ABD, FIRAT'IN KUZEYİNDE BAĞIMSIZ DEVLET KURULMASINI DESTEKLİYOR'
NYT'ye konuşan Oklahoma Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Joshua Landis, ABD'nin Fırat Nehri'nin kuzeyinde bağımsız bir devlet kurulmasını etkin biçimde desteklediğini savundu.
Landis'e göre ABD'nin planlarında Suriye'nin petrol ve gaz rezervlerinin büyük bölümüyle ana elektrik üreten barajını kontrol eden, kendi ordusu ve Kürtçe okul müfredatı bulunan bir devlet kurmak var.
Landis, ABD'nin korumaya ve finanse etmeye devam etmesi halinde bunun 'de facto bir Kürt devleti' olacağını belirtti.
'BU PLAN IŞİD'İN YOK EDİLDİĞİNİ TEMİN ETME AMACI TAŞIYOR'
Tabler'e göre bu planın uzun vadede Kürdistan veya bir anklav kurmakla ilgisi yok.
ABD, kısmen PYD/YPG unsurlarından oluşacak ve 'Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) komutasında faaliyet gösterecek 30.000 kişilik 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü'nü hayata geçireceğini açıklamıştı.
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