'Soçi, Suriye’de barışçıl çözüm şansı'

© Sputnik/ Hikmet Durgun ENKS Yöneticisi: Rusya bizi Soçi toplantısına davet etti

Heyet başkanı Hasan Sakr, Sputnik’e açıklamasında, terörle mücadeledeki rolü dikkate alınırsa Rusya ziyaretinin tamamen doğal bir adım olduğunu belirterek, "Bu ziyaret, Soçi görüşmelerinin hazırlık kısmı. Soçi görüşmeleri, Suriye hükümeti ve muhalefeti arasında ön koşullar ve dış müdahalenin olmadığı diyalog için platform haline gelmeli. Kongrenin Suriyeliler arasında gerçekten verimli diyalog yolunda önemli bir kilometre taşı olacağını düşünüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE, SURİYE VE MÜTTEFİKLERİNİN ÇABALARINA DESTEK VERMELİ'

Görüşmeler için en zor sorunun Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun olduğunu belirten Sakr, “Halihazırda Kürtleri ABD destekliyor. Bu yüzden Türkiye, ABD’nin sınırlarında Kürt devletini kurma planına engel olmak için Suriye ve müttefiklerinin çabalarına destek vermeli” yorumunda bulundu.

'ESAD'IN GEÇİŞ AŞAMASINDA GÖREVDE KALMASINI İSTEMEYENLER, SAVAŞTA ELDE EDEMEDİKLERİNİ MÜZAKERE MASASINDA ELDE ETMEK İSTİYOR'

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin belirsizliğe son vermesi gerektiğini söyleyen Sakr, Cenevre sonrası pek çok anlaşmazlığın sürdüğüne dikkat çekerek, “Örneğin, geçiş aşaması ve (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad’ın bu aşamada görevinde kalması gerekip gerekmediği ile ilgili sorunlar. Esad’a karşı çıkanlar ülkeyi kaosa, istikrarsızlığa ve güvenliğin olmadığı ortama sürüklüyor. Bu güçler, savaş alanında elde edemediklerini müzakere masasında elde etmek istiyor. Soçi görüşmeleri, politik çözüm için güzel fırsat sunuyor. Günümüz gerçeği şu ki, siyasi süreçler Suriye hükümetinin doğrudan katılımıyla yürümeli. Daha sonra Suriyeli taraflar arasındaki diyalogun Şam’da geçmesini umuyoruz. Rusya’nın çözümündeki rolünü kesinlikle küçümsemiyoruz. Moskova bölge için büyük önem taşıyor ve diğer tüm ülkelerden daha fazla barışçıl çözüme yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

'SURİYE'Yİ BÖLME PLANLARI DEVAM EDİYOR'

ABD ve Suudi Arabistan’ın Soçi kongresini engellemek istediğini dile getiren Suriyeli politikacı, bu ülkelerin barışçıl sürece karşı olduğunu kaydederek, “ABD’nin Suriye topraklarında yeni ordu kurduğunu görüyoruz. Bu, Suriye’yi bölme planlarına devam ettikleri anlamına geliyor. (BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan) de Mistura, Soçi öncesinde ön görüşmelerin yapılmasını teklif etti, bu da Soçi kongresinin önemini azaltacak” dedi.

'TÜRKİYE, SURİYE KRİZİNE BARIŞÇIL ÇÖZÜMÜN BULUNMASINA İLGİ DUYACAK, RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK'

Suriye hükümeti ve muhalefeti dışında kongreye Türkiye temsilcilerinin katılmasının önemli olduğunu söyleyen Sakr, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kürtleri zayıflatmak için Türkiye’nin Suriye hükümetine destek vermesi gerekiyor. Amerikalılar, Suriye’nin kuzeydoğusunda Kürt devletini kurmayı planlıyor, bu da Türkiye’nin istikrarı ve güvenliğini tehdit ediyor. Bu yüzden Ankara, Suriye krizine barışçıl çözümün bulunmasına ilgi duyacak, bunun için de Rusya ile işbirliği yapacak. Soçi’de tüm planlar ve umutlar hayata geçirilmese de kongre kaliteli bir atılım olacak”.