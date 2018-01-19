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    IŞİD üyesi Alman rapçi Denis Cupsert

    'IŞİD üyesi Alman rapçi Cuspert, Suriye'deki hava saldırısında öldü'

    © AFP 2018/ DI MATTI / DPA
    Ortadoğu
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    ABD merkezli SITE adlı istihbarat grubu, Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesindeki hava saldırısında IŞİD üyesi Alman rapçi Denis Cuspert'in öldüğünü duyurdu. Örgütün propaganda videolarında boy gösteren Cuspert kendisi hakkında casusluk yapması için görevlendirilen Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çevirmeni ile de evlenmişti.

    Denis Cuspert
    © TWITTER/APHClarkson
    IŞİD militanı Alman rapçi hayatta olabilir
    Sahne ismi Deso Dogg olan ve IŞİD'in en ünlü Batılı militanlarından biri olan Gana asıllı Almanya vatandaşı Denis Cuspert'in Suriye'deki hava saldırısında öldüğü öne sürüldü.

    Aşırılıkçı örgütleri izleyen SITE adlı ABD merkezli istihbarat grubunun IŞİD'in propaganda gruplarından aktardığına göre, Cuspert çarşamba günü Deyr ez Zor bölgesindeki Gharanji kasabasına yapılan  hava saldırısında öldürüldü.

    Örgütün birçok propaganda videosunda boy gösteren ve hatta bu videolardan birinde elinde kesilmiş bir baş tutan Cuspert'in cansız bedeninin görüntüsü IŞİD'in propaganda gruplarında da paylaşıldı.

    ​DAHA ÖNCE DE ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 'Ebu Talha el Almani' adıyla örgütte tanınan Cuspert'in 2015'te bir hava saldırısında öldüğünü duyurmuş ancak daha sonra Alman rapçinin saldırıdan kurtulduğu açıklanmıştı.

    IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye bağlılık yemini eden Cuspert örgüte Almanya vatandaşlarını alma görevinden sorumluydu.

    ABD'li yetkililer Cuspert'in propaganda vşdeolarında eski Başkan Barack Obama ile ABD ve Almanya vatandaşlarını tehdit ettiğini ayrıca Batı'daki Müslümanlar'ı saldırı düzenlemeleri için teşvik ettiğini belirtmişti.

    FBI ÇEVİRMENİ İLE EVLENMİŞTİ

    Birliklte mutluyuz
    © Sputnik/ Vitaliy Podvitski
    FBI çalışanı, Suriye'ye giderek IŞİD militanıyla evlenmiş
    ABD'deki mahkeme kayıtlarına göre Cuspert kendisi hakkında bilgi toplaması için görevlendirilen ve gizli bilgilere erişimi olan FBI çevirmeni Daniela Greene ile evlenmişti.. Greene, Cuspert hakkında bilgi toplarken ona aşık olmuş ve 2014'te IŞİD militanı ile evlenmek için Suriye'ye gizlice girmişti.

    Ancak 2 aydan kısa süre sonra ABD'ye geri dönen Greene tutuklanmış  ve 'uluslararası terörizm konusunda yalan açıklamalarda' bulunduğunu kabul ederek 2 yıl hapisle cezalandırılmıştı. FBI çevirmeni 2016'da cezasını tamamladıktan sonra salıverilmişti.

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    Etiketler:
    IŞİD, Deso Dogg, Denis Cuspert, Almanya, Suriye
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