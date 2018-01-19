'IŞİD üyesi Alman rapçi Cuspert, Suriye'deki hava saldırısında öldü'

Aşırılıkçı örgütleri izleyen SITE adlı ABD merkezli istihbarat grubunun IŞİD'in propaganda gruplarından aktardığına göre, Cuspert çarşamba günü Deyr ez Zor bölgesindeki Gharanji kasabasına yapılan hava saldırısında öldürüldü.
Örgütün birçok propaganda videosunda boy gösteren ve hatta bu videolardan birinde elinde kesilmiş bir baş tutan Cuspert'in cansız bedeninin görüntüsü IŞİD'in propaganda gruplarında da paylaşıldı.
#Occupy:#German #Rapper turned #IS #Terrorist Denis Cuspert (AKA “Abu Talha Al-Almani” and “Deso Dogg”) reportedly #Killed in the eastern Deir Ezzor town of Gharanej in #Syria:— Occupy Schagen (@OccupySchagen) January 19, 2018
— >https://t.co/tuhL73t9vK via @thearabsource
DAHA ÖNCE DE ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 'Ebu Talha el Almani' adıyla örgütte tanınan Cuspert'in 2015'te bir hava saldırısında öldüğünü duyurmuş ancak daha sonra Alman rapçinin saldırıdan kurtulduğu açıklanmıştı.
IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye bağlılık yemini eden Cuspert örgüte Almanya vatandaşlarını alma görevinden sorumluydu.
ABD'li yetkililer Cuspert'in propaganda vşdeolarında eski Başkan Barack Obama ile ABD ve Almanya vatandaşlarını tehdit ettiğini ayrıca Batı'daki Müslümanlar'ı saldırı düzenlemeleri için teşvik ettiğini belirtmişti.
FBI ÇEVİRMENİ İLE EVLENMİŞTİ
Ancak 2 aydan kısa süre sonra ABD'ye geri dönen Greene tutuklanmış ve 'uluslararası terörizm konusunda yalan açıklamalarda' bulunduğunu kabul ederek 2 yıl hapisle cezalandırılmıştı. FBI çevirmeni 2016'da cezasını tamamladıktan sonra salıverilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)