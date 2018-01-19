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    Azez-hastane

    TSK: YPG, Azez'de sivil hastaneyi vurdu, yaralılar Türkiye'de

    © Fotoğraf: DHA
    Ortadoğu
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) YPG'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Azez'de sivil hastane vurduğunu ve saldırıda yaralananların tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. AFP'ye konuşan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) sözcüsü Mustafa Bali ise hastaneye top atışı yapmadıklarını iddia etti.

    ÖSO, Kilis
    © Fotoğraf: DHA
    ÖSO, Kilis'ten otobüslerle sınırı geçti
    TSK, ÖSO kontrolündeki Halep'e bağlı Azez şehrinde YPG'nin sivil hastane vurduğunu açıkladı.

    Yapılan açıklamada "19 Ocak 2018 tarihinde hain terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından hedef gözetmeksizin yapılan atışlar neticesinde, Azez'de sivil bir hastane vuruldu. Saldırı sonucunda yaralanan pek çok sivil tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildi" dendi.

    ​İngiltere merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi DSG'nin dün gece Azez'deki psikiyatri hastanesine yönelik top atışı yaptığını ve 14 kişinin yaralandığını öne sürmüştü.

    1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

    Doğan Haber Ajansı da 14 yaralıdan 1'inin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

    Gözlemevinin yöneticisi Rami Abdülrahman saldırı sırasında hastanede 100'den fazla kişinin bulunduğunu belirtmişti. 

    Bombardıman sonucu hastanede büyük zarar olduğu da belirtilmişti.

    DSG SÖZCÜSÜ HASTANEYİ VURDUKLARI SUÇLAMASINI REDDETTİ

    AFP'ye kouşan DSG sözcüsü Mustafa Bali ise hastaneye top atışı yapmadıklarını iddia etti.

    'YARALILARIN HEPSİ KADIN'

    AA'nın haberine göre ise 200 civarında hastanın tedavi gördüğü psikiyatri hastanesinin hasta bakıcısı Münir Ramazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda tamamı kadın 15 hastanın yaralandığını, durumu ağır olanlardan birinin sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Ramazan, şunları anlattı:

    "Gece üst katta erkekler bölümünde oturuyorduk. Patlamayı duyunca yanımızda bir yer vuruldu zannettik. Aşağı inince kadın hastaların kaldığı bölümün vurulduğunu gördük. Çevreden çok sayıda insan geldi, hastaları dışarı çıkardık. Diğer hastanelere sevk ettik. Bir panik yaşandı. Yaralıların hepsi kadın. Büyük bir paniğe sebep oldu. Kadın hastalara ait bölüm tamamen yıkıldı. Yaralılardan 7'sinin durumu ağır. Bir kısmı Türkiye'deki hastanelere sevk edildi."

    YETİMLER ŞANS ESERİ KURTULDU

    AA 'nın haberine göre, psikiyatri hastanesi binasının yanı başında yer alan arka cephesine bombanın düştüğü Azez Yetimhanesindeki 60 kadar çocuk ise saldırıdan şans eseri kurtuldu. Çocukların, Suriye'de hafta tatili olan cuma gününü akrabalarının yanlarına geçirmek üzere önceki akşam yetimhaneden ayrılmaları nedeniyle binanın boş olduğu öğrenildi.

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    Etiketler:
    Bombardıman, Yaralı, Hastane, DSG, YPG, TSK, ÖSO, Rami Abdülrahman, Mustafa Bali, Azez, Suriye
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