Kayıt
14:12 22 Ocak 2018
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilsin

    © Sputnik/
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (23)
    0 55

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna ilişkin olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunduklarını belirtti.

    Zeytin Dalı Harekatı, Afrin, TSK, ÖSO
    © Fotoğraf: DHA
    Kremlin: Afrin operasyonunu çok yakından izliyoruz
    Lavrov Yemenli mevkidaşı Abdulmelik el-Mihlafi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunun sorulması üzerine, taraflara bir kez daha itidal ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaptıklarını söyledi.

    Lavrov ayrıca, ABD'yi, Kürtleri Şam ile diyalog kurmamak konusunda ikna etmeye çalışmakla ve Kürtler arasında ayrılıkçı duyguları teşvik etmekle itham etti.

    'KÜRTLER SURİYE ULUSAL DİYALOG KONGRESİ'NE DAVET EDİLENLER LİSTESİNDE'

    Lavrov, Kürtlerin, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edilenler listesine alındığını da açıkladı.

    Lavrov şu ifadeleri kullandı: "Kürtlerin Suriye'deki siyasal süreçteki rolüne gelirsek, bu rol onlara verilmeli. Fakat bu rol onlara, Suriye'deki tüm etnik, dini ve politik güçlerin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağrıldığı ortak bir platformda verilmeli. Nitekim bu düşünceye dayanılarak, Kürt temsilciler, gelecek hafta Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edilen Suriyeliler listesine dahil edildi."

    'ABD'NİN BU ÜLKEDEKİ EYLEMLERİ YA DURUMU ANLAMADIĞINI YA DA BİLİNÇLİ PROVOKASYON YÜRÜTTÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR'

    Afrin, Zeytin Dalı Harekatı
    © AA/ Hüseyin Nasır
    'ABD, Kürtler üzerinden Ankara'yı kışkırtmak için elinden geleni yaptı'
    Lavrov, ABD'nin, Suriye'nin Türkiye ve Irak ile sınırı boyunca bir sınır güvenlik gücü oluşturma planlarına gönderme yaparak, Washington'ın, Suriye'nin Türkiye sınırındaki bölgelerini ele geçirme politikasının sürdüğünü de belirtti ve ekledi: "ABD'nin bu ülkedeki eylemleri ya buradaki durumu anlamadığını ya da bilinçli bir provokasyon yürüttüğünü gösteriyor."

    'UZUN ZAMANDAN BERİ ABD'NİN ALTERNATİF YÖNETİM ORGANLARI YARATMAYA ÇALIŞTIĞINI SÖYLÜYORUZ'

    Lavrov şöyle devam etti: "Uzun zamandan beri, ABD'nin, Suriye'nin önemli bir bölümünde alternatif yönetim organları yaratmaya çalıştığını söylüyoruz. Washington, başta Demokratik Suriye Güçleri (DSG) olmak üzere Suriye'de işbirliği yaptığı gruplara kimi zaman açıklayarak kimi zaman da duyurmadan silah sevkiyatı yapıyor."

    'SURİYE'DE BAZI OLAYLARA TARAFLI YAKLAŞILMASI BİZİ BİRAZ ENDİŞELENDİRİYOR'

    Öte yandan Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin Fransa'nın talebi ile Afrin gündemiyle toplanacak olmasına ilişkin olaraksa, "Suriye'deki bazı olaylara taraflı yaklaşılması bizi biraz endişelendiriyor" dedi.

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (23)

    İlgili konular:

    AK Partili başkan: Reis isterse koşa koşa Afrin'e gideriz
    İÜ Rektörü Ak'tan Afrin mesajı: Üniversitemiz gönüllü desteğe hazır
    KYB: Iraklı Kürtler, Afrin’deki Kürt güçlerine askeri desteğe hazır
    Etiketler:
    Suriyeli Kürtler, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Sergey Lavrov, Afrin, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları
    2018'de dünya sporunu bekleyen en önemli 5 soru işareti
    Karikatür
    iPhone’lardaki batarya sorunu Apple’a ne kadara patlayacak?
    ALTIN KÜLÇELERİ
    Rusya'nın altın deposunun sırları

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam