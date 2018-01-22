Lavrov'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilsin

Lavrov Yemenli mevkidaşı Abdulmelik el-Mihlafi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunun sorulması üzerine, taraflara bir kez daha itidal ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaptıklarını söyledi.

Lavrov ayrıca, ABD'yi, Kürtleri Şam ile diyalog kurmamak konusunda ikna etmeye çalışmakla ve Kürtler arasında ayrılıkçı duyguları teşvik etmekle itham etti.

'KÜRTLER SURİYE ULUSAL DİYALOG KONGRESİ'NE DAVET EDİLENLER LİSTESİNDE'

Lavrov, Kürtlerin, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edilenler listesine alındığını da açıkladı.

Lavrov şu ifadeleri kullandı: "Kürtlerin Suriye'deki siyasal süreçteki rolüne gelirsek, bu rol onlara verilmeli. Fakat bu rol onlara, Suriye'deki tüm etnik, dini ve politik güçlerin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağrıldığı ortak bir platformda verilmeli. Nitekim bu düşünceye dayanılarak, Kürt temsilciler, gelecek hafta Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edilen Suriyeliler listesine dahil edildi."

'ABD'NİN BU ÜLKEDEKİ EYLEMLERİ YA DURUMU ANLAMADIĞINI YA DA BİLİNÇLİ PROVOKASYON YÜRÜTTÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR'

Lavrov, ABD'nin, Suriye'nin Türkiye ve Irak ile sınırı boyunca bir sınır güvenlik gücü oluşturma planlarına gönderme yaparak, Washington'ın, Suriye'nin Türkiye sınırındaki bölgelerini ele geçirme politikasının sürdüğünü de belirtti ve ekledi: "ABD'nin bu ülkedeki eylemleri ya buradaki durumu anlamadığını ya da bilinçli bir provokasyon yürüttüğünü gösteriyor."

'UZUN ZAMANDAN BERİ ABD'NİN ALTERNATİF YÖNETİM ORGANLARI YARATMAYA ÇALIŞTIĞINI SÖYLÜYORUZ'

Lavrov şöyle devam etti: "Uzun zamandan beri, ABD'nin, Suriye'nin önemli bir bölümünde alternatif yönetim organları yaratmaya çalıştığını söylüyoruz. Washington, başta Demokratik Suriye Güçleri (DSG) olmak üzere Suriye'de işbirliği yaptığı gruplara kimi zaman açıklayarak kimi zaman da duyurmadan silah sevkiyatı yapıyor."

'SURİYE'DE BAZI OLAYLARA TARAFLI YAKLAŞILMASI BİZİ BİRAZ ENDİŞELENDİRİYOR'

Öte yandan Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin Fransa'nın talebi ile Afrin gündemiyle toplanacak olmasına ilişkin olaraksa, "Suriye'deki bazı olaylara taraflı yaklaşılması bizi biraz endişelendiriyor" dedi.