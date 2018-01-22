Irak ve Mısır'a Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için Rusya'dan resmi davet

Irak Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Irak, Rusya'dan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılması için resmi davet aldı" ifadeleri kullanıldı.
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Açıklamada Rusya'nın Irak Büyükelçisi Sergey Maksimov'un daveti Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov adına Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi'ye ilettiği aktarıldı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında "Rusya, Suriye'de siyasi çözüm mekanizmalarının konuşulacağı Kongre'ye katılım için davetini iletti" ifadelerini kullandı.
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