Tillerson'dan Afrin açıklaması: Kaygılıyız

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye'nin Afrin harekatı konusunda yeni bir açıklama yaptı. Tillerson Türkiye'nin harekatı nedeniyle 'kaygılı' olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonundan dolayı kaygılı olduklarını söyledi.

Reuters'in aktardığına göre Londra'ya gittiği sırada gazetecilere açıklama yapan "Kuzey Suriye'deki Türk harekatından dolayı kaygılıyız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN VATANDAŞLARINI TERÖR UNSURLARINDAN KORUMA HAKKINI TANIYORUZ'

Ancak Tillerson "Türkiye'nin kendi vatandaşlarını terörist unsurlardan koruma konusundaki meşru hakkını tamamen tanıyor ve takdirle karşılıyoruz" ifadelerini de kullandı.

'BİRLİKTE NELER YAPABİLECEĞİMİZE BAKIYORUZ'

Tüm taraflara itidal ve sivil kayıpları en aza indirmeleri çağrısı yaptıklarını kaydeden ABD Dışişleri Bakanı 'Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini karşılamak için birlikte neler yapabileceğimize bakıyoruz" dedi.

Tillerson ayrıca ABD'nin Suriye'ye istikrar getirmeye ve ülkedeki savaşı sonlandırma konusundaki Cenevre sürecine odaklandığını da vurguladı.

TİLLERSON TRUMP'IN MALİYETİ NEDENİYLE ELEŞTİRDİĞİ YENİ BÜYÜKELÇİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Diğer taraftan Tillerson ABD'nin Londra'da 1 milyar dolar maliyetli yeni büyükelçiliğini ziyaret etti.

Tillerson'ı ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson karşıladı. ABD Dışişleri Bakanı elçiliği koruyan askerlerle de görüştü.

Tillerson ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Trump bu ay başında Londra'da yeni büyükelçiliğin açılışını yapacağı ziyareti iptal etmişti.

Birkaç gün önce açıklama yapan Trump eski elçiliğin eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan 'kötü bir anlaşmayla çerez fiyatına satıldığı' eleştirisinde bulunmuştu.