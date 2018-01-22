Kayıt
20:59 22 Ocak 2018
Ankara+ 1°C
İstanbul+ 6°C
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson

    Tillerson'dan Afrin açıklaması: Kaygılıyız

    © REUTERS/ Toby Melville
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    1628

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Türkiye'nin Afrin harekatı konusunda yeni bir açıklama yaptı. Tillerson Türkiye'nin harekatı nedeniyle 'kaygılı' olduklarını söyledi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan'dan ABD'ye 'süre' yanıtı: Ne zaman işimiz biter, o zaman çekilmesini biliriz
    ABD Dışişleri Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonundan dolayı kaygılı olduklarını söyledi.

    Reuters'in aktardığına göre Londra'ya gittiği sırada gazetecilere açıklama yapan "Kuzey Suriye'deki Türk harekatından dolayı kaygılıyız" dedi.

    'TÜRKİYE'NİN VATANDAŞLARINI TERÖR UNSURLARINDAN KORUMA HAKKINI TANIYORUZ'

    Ancak Tillerson "Türkiye'nin kendi vatandaşlarını terörist unsurlardan koruma konusundaki meşru hakkını tamamen tanıyor ve takdirle karşılıyoruz" ifadelerini de kullandı.

    'BİRLİKTE NELER YAPABİLECEĞİMİZE BAKIYORUZ'

    Tüm taraflara itidal ve sivil kayıpları en aza indirmeleri çağrısı yaptıklarını kaydeden ABD Dışişleri Bakanı 'Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini karşılamak için birlikte neler yapabileceğimize bakıyoruz" dedi.

    Tillerson ayrıca ABD'nin Suriye'ye istikrar getirmeye ve ülkedeki savaşı sonlandırma konusundaki Cenevre sürecine odaklandığını da vurguladı.

    TİLLERSON TRUMP'IN MALİYETİ NEDENİYLE ELEŞTİRDİĞİ YENİ BÜYÜKELÇİLİĞİ ZİYARET ETTİ

    Diğer taraftan Tillerson ABD'nin Londra'da 1 milyar dolar maliyetli yeni büyükelçiliğini ziyaret etti.

    Tillerson'ı ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson karşıladı. ABD Dışişleri Bakanı elçiliği koruyan askerlerle de görüştü.

    Tillerson ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

    Trump bu ay başında Londra'da yeni büyükelçiliğin açılışını yapacağı ziyareti iptal etmişti. 

    Birkaç gün önce açıklama yapan Trump eski elçiliğin eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan 'kötü bir anlaşmayla çerez fiyatına satıldığı' eleştirisinde bulunmuştu.

    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ve ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson yeni elçilik binası önünde
    © REUTERS/ Toby Melville
    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ve ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson yeni elçilik binası önünde

    İlgili konular:

    Rusya, Kürtlere desteğini neden çekti?
    ‘Afrin Harekatı sürerken her tür kontra hamleye hazır olmak gerekir'
    Operasyona destek veren CHP’den hükümete: Diplomatik faaliyetleri ve çabaları güçlendirin
    Etiketler:
    Rex Tillerson, Afrin, Suriye, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları
    2018'de dünya sporunu bekleyen en önemli 5 soru işareti
    Karikatür
    iPhone’lardaki batarya sorunu Apple’a ne kadara patlayacak?
    Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu
    Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam