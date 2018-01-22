Rojava yetkilisi: Ruslar, Afrin'i Şam'a bırakmamızı teklif etti

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Rojava Temsilciliği'nin yetkililerinden Rodi Osman, Rusya'nın, kendilerine, Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine teslim etmeyi önerdiğini iddia etti.

Osman, Türkiye'nin, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, "Rusya tarafından bize Afrin'i rejim güçlerine teslim etmemiz yönünde bir teklif geldi. Kürtlere her zaman baskı yapmış olan o rejimin yeniden Afrin'e dönebilmesi için" dedi.

Osman, "Elbette bunu seçemezdik. Bu nedenle savunma yolunu seçtik" diye de ekledi.

Osman ayrıca, ABD'nin, Türkiye sınırı boyunca Kürtlerden oluşan bir koruma gücü oluşturma planının, Ankara'nın Afrin'e operasyon düzenleme kararının asıl nedeni olduğuna inanmadığını belirtip "Bu sadece saldırı için bir bahaneydi" ifadelerini kullandı.