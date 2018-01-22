Türkiye: PYD ve YPG, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayacak

Sputnik'e konuşan yetkili, "Türkiye onay vermediği için PYD ve YPG, Soçi'deki kongreye katılmayacak. Türkiye'nin karşı olduğu hiçbir grup Soçi'deki kongreye katılamaz. Katılımcı listesi Rusya, Türkiye ve İran tarafından müşterek olarak kabul ediliyor" dedi.
© AFP 2018/ Delil Souleiman
RUS DIŞİŞLERİ: KONGRE 29-30 OCAK'TA YAPILACAK
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Soçi'deki kongrenin 29-30 Ocak'ta yapılacağını doğrulayan bir açıklama yaptı.
Bakanlık, 29-30 Ocak'taki kongreyi takip edecek gazeteciler için akreditasyon sürecinin başladığını duyurdu.
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