Mogherini'den Afrin açıklaması: Çok endişeliyiz

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle 'çok endişeli' olduklarını açıkladı.

Reuters'in aktardığına göre Mogherini düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı operasyon nedeniyle 'çok endişeli' olduklarını açıkladı.

Mogherini ayrıca Afrin operasyonunun Suriye barış görüşmelerine zarara verebileceğini de vurguladı.

Yüksek Temsilci Mogherini açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok endişeliyim. Bir tarafta insani durum var. İnsani yardımların ulaşacağını ve sivil halkın sahadaki askeri faaliyetlerden etkilenmemesini garanti altına almalıyız. Strateji bakımından askeri faaliyetlerin IŞİD'e odaklandığından emin olmalıyız. Beni endişelendiren bir diğer konu da Suriye'de diğer taraflarca yapılan askeri faaliyetlerin Cenevre'deki görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesine ciddi zarar verebilecek olması."