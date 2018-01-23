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    Joseph Votel

    ABD'den DSG'nin kontrolündeki Rakka'ya 'istikrar' çıkarması

    © AP Photo/ Robert Burns
    Ortadoğu
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    Türkiye'nin Afrin operasyonunun başlamasının ardından, CENTCOM Komutanı Joseph Votel ile USAID Başkanı Mark Andrew Green, DSG'nin kontrolündeki Rakka'yı ziyaret etti. İkili, savaşın bittiğini, ama asıl işlerinin şimdi başladığını, yeniden inşa değil, istikrar kazandırmak için çalışacaklarını söyledi.

    Joseph Votel
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
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    Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatından 'endişe' açıklamış olan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, PYD/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (SDG) kontrolüne geçen Rakka'yı ziyaret etti. IŞİD'den kurtarılmasının ardından ilk kez ziyaret ettiği Rakka'da pazartesi günü 1 saatten uzun kalıp DSG komutanlarıyla görüşen, ardından sığınmacıların kaldığı Ayn İsa kampına geçen Votel'e ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Mark Andrew Green de eşlik etti.

    'İSTİKRARLAŞTIRMA' EVRESİNE GEÇİLDİ

    Washington'dan gelen Suriye'deki Amerikan askeri varlığının ucu açık olduğu açıklamalarına geçen hafta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın sözleri eklenirken ABD yönetiminin IŞİD'den kurtarılan bölgelerde istikrarın sağlanması kampanyası başlattığı ifade ediliyor.

    'TEKRAR AŞIRILIKÇILARIN ELİNE GEÇMEMELİ'

    Votel de ABD öncülüğündeki koalisyonun yoğun hava saldırıları yüzünden taş taş üzerine kalmayan Rakka'da, 'şimdi savaştan da zorlu bir aşamaya geçildiği, yerel halkın tekrar kontrolü ele alması ve kentin bir kez daha aşırılıkçıların eline düşmesinin engellenmesi gerektiği' ' mesajını verdi. 

    Rakka
    © REUTERS/ Erik De Castro
    'Rakka sakinleri, Suriye Ordusu'nun bölgede düzen sağlamasını istiyor'
    'SAVAŞ BİTTİ AMA İŞİMİZ BİTMEDİ'

    Rakka'nın merkezinde yer alan ve IŞİD'in toplu infazlarına sahne olan stadyumda açıklamalarda bulunan CENTCOM Komutanı, "Savaş tamamlandı; fakat işimiz, burada henüz bitmedi. ABD, Avrupa ve diğer ülkelerin BM gözetiminde Cenevre'de yürütülen barış görüşmelerini desteklemelerini ve IŞİD'le mücadeleyi devam ettirmesini istiyoruz'' dedi. Büyük yıkımların gerçekleştiği Suriye'deki kentlerin ayağa kaldırılması gerektiğini, bunun için uluslararası yardım gerektiğini söyledi.

    'YENİDEN İNŞA DEĞİL, İSTİKRAR KAZANDIRMAK'

    7 saatlik Rakka ve Ayn İsa turunun ardından telefonla Reuters'e konuşan Green de ''Halkın artık evlerine dönmek istediği noktaya geldik, bundan faydalanıp ilerlemeliyiz. Bizim misyonumuz yeniden inşa etmek değil, istikrar kazandırmak'' dedi. Mayınları temizleyip elektrik-su gibi temel hizmetlerin verilmesini sağlayarak sivillerin evlerine geri dönmesine yardımcı olacaklarını ve yapılacak çok iş olduğunu anlatan USAID Başkanı, müttefikleri yardım etmeye seferber etmek için Avrupa'yı turlayacağını belirtti.

    DSG Sözcüsü Talal Sülo
    © Fotoğraf: Twitter
    Sülo: Rakka'daki gibi Menbiç'te de IŞİD'le anlaşıldı
    'YIKIMIN BAŞI SONU YOK'

    Ancak Rakka'daki yıkım karşısında çarpıldığını söyleyerek ''Yıkımın başı sonu, ucu bucağı yok. Kelimeler kifayetsiz kalır'' vurgusu yapan Green, stadyumda IŞİD'in işkencehane olarak kullandığı soyunma odalarını incelediklerini belirterek ''Gerçekten korkunçtu, tüyler ürperticiydi'' dedi.

    'UMUT VAR'

    Bununla birlikte kentin kaldırımlarında seyyar satıcıların boy göstermeye başladığını, ailelerin dolaştığını ve insanların el ele verip enkazı temizlemeye çalıştıklarını anlaten Green, ''Tüm o yıkıma, zarar gören hayatlara rağmen hala insan ruhunun işaretlerini görmek umut vericiydi'' diye ekledi.

     

     

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