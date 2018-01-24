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    Rusya bayrağı

    Rusya: ABD'nin kimyasal silah soruşturmasıyla ilgili tutumunu kabul etmiyoruz

    © AFP 2018/ Mladen ANTONOV
    Ortadoğu
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    ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla ilgili soruşturmayı zorlaştırdığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'un tutumunu kabul etmediklerini belirtti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov ve BM Daimi Temsilcisi Nebenzya da ABD'nin iddialarını reddetti.

    Rusya'dan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarına yanıt geldi.

    Basın toplantısı düzenleyen Peskov, "Geçmişteki kimyasal silah olaylarının soruşturulmasını fiilen zorlaştıran ABD'lilerin tutumunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Washington, gerçek uluslararası soruşturmaları zora sokma yolunda ilerliyor ve maalesef mesnetsiz olarak 'etiketleme' yapmayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

    Suriye Bayrağı
    © Sputnik/
    Suriye'den ABD ve Fransa'nın kimyasal silah iddialarına yalanlama
    RYABKOV: ABD DOĞRUDAN PROVOKASYON YAPIYOR

    Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, ABD'nin bir kanıta dayanmayan açıklamalarını provokasyon olarak niteledi.

    Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nden önce ABD'nin açıklamalarının tesadüf olup olmadığı sorusuna Ryabkov, "Suriye ve çevresinde çözüm şansını artıran Önemli siyasi gelişmeler yaşandığı dönemlerde, ABD enformasyon saldırısı başlatıyor ve kimyasal silah olaylarıyla hiçbir şekilde örtüşmeyen adımları atıldığı dünkü Paris toplantısı gibi etkinlikler organize ediyor. Washington, doğrudan provokasyonda bulunuyor" yanıtını verdi.

    Ryabkov, ABD'nin Suriye konusunu ve kanıta dayanmayan suçlamaları Rusya'yı dizginleme politikasına devam etmek için kullandığının altını çizdi.

    RUSYA YENİ MEKANİZMA KURULMASINI ÖNERDİ

    Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da ABD'ye tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

    BM Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için yeni bir uluslararası mekanizma kurulmasını öneren Nebenzya, "ABD ve İngiltere, hiçbir kanıt olmadan ve soruşturma yapılmadan Doğu Guta'daki kimyasal silah kullanımı iddialarından Suriye hükümetini sorumlu tutuyor. Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullananların belirlenmesi için şeffaf ve güvenilir kaynaklardan gelen bilgilerle soruşturma yürütecek yeni bir uluslararası mekanizma kurulmasını teklif ediyor" dedi.

    ABD, RUSYA'NIN ÖNERİSİNİ REDDETTİ

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan BM misyonunun görev süresinin uzatılmasını üç kez veto ettiğini hatırlatarak, Nebenzya'nın önerisini reddettiklerini belirtti.

    NEBENZYA: ABD'NİN GÖRMEK İSTEYECEĞİ SON ŞEY BAĞIMSIZ BİR MEKANİZMA KURULMASI

    Nebenzya, Haley'in ret cevabına şu sözlerle karşılık verdi: "Moskova'nın önerisinin derhal ve tutkulu bir biçimde reddedilmesi, Washington'un görmek isteyeceği son şeyin profesyonel ve bağımsız soruşturma mekanizması kurulması olduğunu kanıtlıyor. Bu durum, üzülerek bildiğimiz gerçeği bir kez daha gözler önüne seriyor. ABD, bağımsız ve profesyonel bir mekanizmaya ihtiyaç duymuyor. Siz sadece gerçekleri gün yüzüne çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda da uluslararası toplumun önünde gerçek renginizi belli ediyorsunuz."

    Doğu Guta’da klorin gazı saldırısı yapıldığı iddialarının ardından Tillerson, Şam’ı suçlamıştı. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de iddiaları tekrarlayarak saldırının suçluları arasında Moskova’nın da olduğunu ileri sürmüştü.

    Etiketler:
    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Sergey Ryabkov, Vasiliy Nebenzya, Dmitriy Peskov, Suriye, ABD, Rusya
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