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    Hatay'ın Hassa ilçesinden Afrin operasyonunu izleyenler

    Lavrov ve Tillerson, Afrin harekatını konuştu

    © REUTERS/ Osman Orsal
    Ortadoğu
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    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (88)
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'un bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Afrin harekatını konuştuğu belirtildi.

    Zeytin Dalı Harekatı
    © REUTERS/ Osman Orsal
    Kommersant: Afrin harekatı, uzun vadeli bir askeri operasyona doğru evriliyor
    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede Suriye'nin kuzey bölgelerindeki operasyonların gidişatı ile Suriyeli tarafların Viyana'daki görüşme hazırlığı ve BM himayesindeki barış sürecini ilerletmeyi hedefleyen Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi de dahil Suriye'deki durum ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

    Lavrov, Suriye'nin geleceğini belirleme hakkının sadece Suriyelilere ait olduğunu vurguladı.

    'KUZEY KORE, BM'NİN TALEPLERİNİ YERİNE GETİRMELİ'

    Lavrov ve Tillerson'un gündeminde Kore Yarımadası'ndaki nükleer gerginlik de vardı.

    Taraflar, Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) taleplerini kati biçimde yerine getirmesi gerektiği konusunda ortak görüş belirtti.

    Bununla birlikte Lavrov, Kore Yarımadası'nda gerilimin tırmandırılmaması için bir kez daha uyarıda bulundu. Pyongyang'ın diyaloğa hazır olduğuna dikkat çekerek, ihtilafları Rusya ve Çin'in ortaya koyduğu inisiyatifi göz önünde bulundurup diplomatik yollardan çözme çağrısı yaptı.

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (88)

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    Etiketler:
    Görüşme, Suriyeli Kürtler, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Rex Tillerson, Sergey Lavrov, Afrin, Kuzey Kore, Çin, Suriye, ABD, Rusya
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