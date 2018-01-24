Lavrov ve Tillerson, Afrin harekatını konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'un bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Afrin harekatını konuştuğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede Suriye'nin kuzey bölgelerindeki operasyonların gidişatı ile Suriyeli tarafların Viyana'daki görüşme hazırlığı ve BM himayesindeki barış sürecini ilerletmeyi hedefleyen Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi de dahil Suriye'deki durum ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

Lavrov, Suriye'nin geleceğini belirleme hakkının sadece Suriyelilere ait olduğunu vurguladı.

'KUZEY KORE, BM'NİN TALEPLERİNİ YERİNE GETİRMELİ'

Lavrov ve Tillerson'un gündeminde Kore Yarımadası'ndaki nükleer gerginlik de vardı.

Taraflar, Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) taleplerini kati biçimde yerine getirmesi gerektiği konusunda ortak görüş belirtti.

Bununla birlikte Lavrov, Kore Yarımadası'nda gerilimin tırmandırılmaması için bir kez daha uyarıda bulundu. Pyongyang'ın diyaloğa hazır olduğuna dikkat çekerek, ihtilafları Rusya ve Çin'in ortaya koyduğu inisiyatifi göz önünde bulundurup diplomatik yollardan çözme çağrısı yaptı.