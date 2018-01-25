Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı Bossert: Türkiye'nin Afrin bölgesindeki çatışmadan çekilmesini tercih ederim

Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert, Türkiye'nin Suriye'de YPG'ye karşı başlattığı Afrin operasyonuna ilişkin ülkesinin kaygılarını tekrar etti. ABD'nin Türkiye ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında çatışma olmasını istemediğini belirten Bossert "Türkiye'nin Afrin bölgesindeki çatışmadan çekilmesini tercih ederim" dedi.
İsviçre'nin Davos kentinde yapılan 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Bossert, ABD'nin Türkiye'nin Afrin operasyonu sonrası Türk ordusu ile YPG'nin omurgasını oluşturduğu ABD destekli DSG arasında çatışmaların yaşanmasından endişeli olduğunu söyledi.
'TÜRKİYE AFRİN VE SURİYE'DE İLERLERKEN DİKKAT ETMELİ'
Bossert "Türkiye, Afrin ve Suriye'de ilerlerken çatışmaların artma olasılığına karşı dikkatli olmalı. Biz, bunun IŞİD'i yenmeleri için güvendiğimiz vekil güçlerle çatışma gibi korkunç bir sonucu olmasını istemeyiz" dedi.
'Türkiye'nin güney sınırında yaşayan insanalrın meşru güvenlik kaygılarını tanıdıklarını' belirten ABD'li yetkili, 'istikrarlı ve desteklenebilir bir Suriye'ye yönelik stratejik ihtiyaç' doğrultusunda Washington'ın Türkiye'den PKK ve DSG konusundaki kaygılarını yenmesini ve uzun dönemli startejik çıkarlarını etraflı şekilde düşünmesini talep etti.
Bossert "Bence Türkler uzun ve kısa dönemli stratejik ihtiyaçlar konusuna hakimler. Ben sadece onların uzun dönemli stratejik sabır göstermelerini diliyorum. Mevcut durumda Türkiye'nin Afrin bölgesindeki çatışmadan çekilmesini tercih ederim" ifadelerini kullandı.
Bossert ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye'nin yeniden inşası ve istikrarı sözüne bağlılığını koruduğunu da belirtti.
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