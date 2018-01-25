Rus Dışişleri'nden ABD'ye 'kimyasal' yanıtı: Rusya'nın imajına ve Suriye kongresine zarar vermeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'deki kimyasal silah saldırıları hakkında Moskova'yı suçlama girişimlerini Rusya'nın imajını bozmaya ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni baltalamaya yönelik bir propaganda saldırısı olarak nitelendirdi.

Rus Dışişleri, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in Suriye'deki kimyasal silah saldırılarıyla ilgili Moskova'ya yönelttiği suçlamalara yanıt verdi.

Bakanlık, "Rusya'ya uluslararası arenada iftira atmak ve Suriye'de barışçıl çözüm çabalarını değersizleştirmek için kapsamlı bir propaganda saldırısı düzenlendi. Washington, uluslararası toplumu ABD'nin aksine kimyasal silahlarını imha eden Rusya'nın sadece Suriye'de bu silahların kullanılmasına göz yummadığı, aynı zamanda da her şeyin suçlusu olduğu düşüncesine alıştırma girişimlerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

'TILLERSON VE HALEY KENDİNİ AŞTI'

ABD'li yetkililerin temel etik normları görmezden gelmesinin yeni bir durum olmadığına işaret eden bakanlık, Tillerson ve Haley'in en son yaptıkları üstü kapalı atıflarla 'kendilerini aştığını' vurguladı.

'OBJEKTİF SORUŞTURMAYI ENGELLEYEN TARAF ABD'

© AFP 2018/ Mladen ANTONOV Rusya: ABD'nin kimyasal silah soruşturmasıyla ilgili tutumunu kabul etmiyoruz

ABD'nin suçlamalarının sağduyuya aykırı olduğunu da belirten Rus Dışişleri şöyle devam etti:

"Rusya, Suriye'de zehirli maddeler kullanılarak düzenlenen saldırıları soruşturma konusunda isteksiz olmakla suçlandı. Ancak çok uzun süre önce ortaya çıktığı üzere, objektif soruşturmayı engelleyen taraf ABD'ydi. Washington'ın, kendi görüşüyle örtüşmeyen bakış açılarını kabul etmediği için, doğruların ortaya çıkmasına ilgi göstermediğini görüyoruz."

'ABD, MİLİTANLARLA YAPTIĞI GİZLİ ANLAŞMALARI REFERANS ALIYOR'

Öte yandan bakanlık, ABD'nin kendi jeopolitik çıkarları doğrultusunda ve hükümet karşıtı militanlarla yapılan gizli anlaşmalara dayanarak diğer ülkeler hakkında hüküm verdiğini vurguladı.

Doğu Guta'da klor gazı saldırısı yapıldığı iddialarının ardından Tillerson, Şam'ı suçlamıştı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley de iddiaları tekrarlayarak saldırının suçluları arasında Moskova'nın da olduğunu ileri sürmüştü.