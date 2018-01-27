Mistura: BM'nin Soçi'deki temsiline Guterres karar verecek

Mistura, yaptığı açıklamada, Cenevre 9 görüşmeleri kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen Suriye konulu özel toplantıda anayasa konusunu ele aldıklarını söyledi.
Mistura, anayasa komisyonunda Suriye devleti, Cenevre'deki sürece katılan muhalefet, Suriye uzmanları, sivil toplum üyeleri, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağını aktardı.
'RUSYA'DAN TAAHHÜT ALDIK'
Rusya'nın BM'yi Soçi'de 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet ettiğini anımsatan Mistura, Moskova'dan "Soçi'nin sonucunun Cenevre'ye taşınacağı ve sürecin BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde ilerleyeceği" konusunda taahhüt aldıklarını dile getirdi.
'MÜZAKERE YÜKSEK KOMİTESİ' SOÇİ'DE YOK
Bu arada, Suriyeli muhalif grupların oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (HNC), Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'ni boykot etme kararı aldığını duyurdu.
هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية تعلن عن مقاطعتها مؤتمر سوتشي الذي دعت اليه روسيا في ٢٩ و ٣٠ الشهر الحالي.#سوريا— هيئة التفاوض السورية (@SyrianHNC) 26 January 2018
Muhalefet kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSİ 12.00 sularında bir basın toplantısı düzenleyecek HNC, kararı sözlü olarak açıklayacak.
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