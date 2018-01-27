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    Staffan de Mistura

    Mistura: BM'nin Soçi'deki temsiline Guterres karar verecek

    © REUTERS/ Denis Balibouse
    Ortadoğu
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    Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Soçi'de 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'nde ele alınacak anayasa hazırlığı adımlarının Cenevre'de BM gözetimindeki süreç kapsamında atılacağını belirterek, BM'nin Soçi'deki temsiline Genel Sekreter Antonio Guterres'in karar vereceğini bildirdi.

    Mistura, yaptığı açıklamada, Cenevre 9 görüşmeleri kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen Suriye konulu özel toplantıda anayasa konusunu ele aldıklarını söyledi.

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    BM temsilcisi, anayasa hazırlanması takvimi ve süreci, anayasa komisyonu üyelerinin seçilme kriteri ve nihai anayasa metninin Cenevre'de BM gözetiminde karara bağlanacak konular olduğunu vurguladı.

    Mistura, anayasa komisyonunda Suriye devleti, Cenevre'deki sürece katılan muhalefet, Suriye uzmanları, sivil toplum üyeleri, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağını aktardı.

    'RUSYA'DAN TAAHHÜT ALDIK'

    Rusya'nın BM'yi Soçi'de 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet ettiğini anımsatan Mistura, Moskova'dan "Soçi'nin sonucunun Cenevre'ye taşınacağı ve sürecin BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde ilerleyeceği" konusunda taahhüt aldıklarını dile getirdi.

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    Staffan de Mistura, Viyana'da 25-26 Ocak'ta düzenlenen toplantıdan elde edilenleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ileteceğini, BM'nin Soçi'de temsil edilip edilmeme kararını Guterres'in vereceğini sözlerine ekledi.

    'MÜZAKERE YÜKSEK KOMİTESİ' SOÇİ'DE YOK

    Bu arada, Suriyeli muhalif grupların oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (HNC), Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'ni boykot etme kararı aldığını duyurdu.

    ​Muhalefet kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSİ 12.00 sularında bir basın toplantısı düzenleyecek HNC, kararı sözlü olarak açıklayacak.

    Etiketler:
    Yüksek Müzakere Komitesi (HNC), BM, Antonio Guterres, Staffan De Mistura, Soçi, Cenevre, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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