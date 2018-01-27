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    Suudi Prens Velid bin Talal bırakılmadan önce tutulduğu otel odasında Reuters'e demeç verdi

    En zengin Suudi prens serbest

    © REUTERS/ Katie Paul
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan'da yolsuzluktan gözaltına alınıp servetlerinin bir bölümünü verme karşılığı bırakılanlara el Velid bin Talal da katıldı. Dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan Prens Talal, bırakılmadan önce tutulduğu otel odasında Reuters'e poz verdi.

    Suudi Prens El Velid bin Talal
    © AFP 2018/ KHALIL MAZRAAWI
    Suudi Prens'in özgürlüğü 6 milyar dolar değerinde
    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) kasım ayındaki yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınan en üst düzeyden yüzlerce isimden biri olan Prens el Velid bin Talal serbest bırakıldı.

    İŞKENCE GÖRDÜĞÜ İDDİALARINI YALANLADI

    Aile üyelerinin evine döndüğünü duyurduğu Prens el Velid bin Talal, bırakılmadan birkaç saat önce üç ay boyunca tutulduğu otel suitinde Reuters'e demeç verdi. Ritz Carlton Oteli'nde tutulduğu suiti gezdiren Talal, işkence gördüğü iddialarını yalanladı.

    ALTIN KAFESTE MUTLUYMUŞ

    Riyad -Ritz Carlton
    © REUTERS/ Faisal Al Nasser
    Suudi Prenslerin gözaltında tutulduğu otel, kapısını yeniden müşterilere açıyor
    Çok iyi muamele gördüğünü, iyi vakit geçirdiğini, spor yapma imkanının olduğunu, telefonla bütün işlerini yönetebildiğini ve sonuçta kendi ülkesinde bulunduğunu anlatan Talal, hakkında resmi suçlama bulunmadığını, bir yanlış anlamanın sözkonusu olduğunu ve hükümetle işbirliği yaptığını söyledi.

    Gözaltına alınan Suudi elitler, ABD Başkanı Trump'ın mayıstaki Riyad ziyaretinde kaldığı Ritz Carlton Oteli'nde tutuldu. Prens Talal esir kaldığı suitin kapılarını Reuters'e açarken çok iyi muamele gördüğünü savundu.
    © REUTERS/ Katie Paul
    Gözaltına alınan Suudi elitler, ABD Başkanı Trump'ın mayıstaki Riyad ziyaretinde kaldığı Ritz Carlton Oteli'nde tutuldu. Prens Talal esir kaldığı suitin kapılarını Reuters'e açarken çok iyi muamele gördüğünü savundu.

    Servetlerinden milyarlarca doları Suudi yönetimine verenlerin yargılanmadan serbest bırakıldığı haberleri ayyuka çıkarken Talal, mal varlığını teslim etmeksizin sahibi olduğu Kingdom Holding Co üzerinde tam kontrolünü devam ettirmeyi beklediğini dile getirdi.

    Eski Suudi Arabistan Finans Bakanı İbrahim el Assaf
    © AFP 2018/ Christof STACHE
    Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Suudi bakan kabine toplantısında görüntülendi
    Ancak jet sosyete hayatıyla tanınan mülti milyarder prensin saç ve sakallarının tümüyle beyazladığı, biraz çökmüş gözüktüğü gözlerden kaçmadı.

    BODRUM TATİLLERİ MEŞHUR

    Twitter, Apple, MBC, CitiGroup, Euro Disney, 20. Century Fox gibi dev şirketlerin ortağı olan Talal, Türkiye'de Bodrum'da geçirdiği tatillerle de tanınıyor.

    Bu yaz yine Bodrum'a gelen prensin özel uçağından 300 bavul ve 30 bisikletin indirildiği, Türk basına yansımıştı.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman
    © AA/ Bandar Algaloud / Suudi Kraliyet Divanı
    Suudi Arabistan'da yeni operasyon: Prensler gözaltında

    DHA, temmuz ayında Bodrum'dan geçtiği bir haberde, Talal ile beraberindeki kraliyet ailesi mensuplarının bir akşam yemeği için 5280 euro hesap ödediğini, 500 euro da bahşiş bırakarak restorandan ayrıldıklarını yazmıştı.

    Servetlerini kısmen vermeleri karşılığı bırakılanlar arasına katılan yeni isimler arasında başka önemli kişiler de olduğu belirtildi.

    Etiketler:
    serbest, Ritz Carlton Oteli, Prens El-Velid bin Talal, Muhammed bin Selman, Riyad, Suudi Arabistan
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