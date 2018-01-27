BM kararını verdi: De Mistura Soçi kongresine katılacak

Dujarric’in yazılı açıklamasında “Genel Sekreter Antonio Guterres, Rusya’nın Soçi Kongresi’ne bir BM temsilcisi gönderilmesi teklifini kabul etme kararı aldı ve bu görev için Sayın de Mistura’yı tayin etti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Guterres’in kongrenin BM öncülüğündeki Suriye görüşmelerine önemli katkılarda bulunacağı görüşünce olduğu da aktarıldı.

Rusya, 1600 kişinin katılacağı kongreye BM’yi gözlemci olarak davet etmişti.

RUS DIŞİŞLERİ’NDEN BM’NİN KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada BM’nin kararının olumlu değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Soçi’deki kongreye katılması için de Mistura’yı görevlendirme kararını olumlu değerlendiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.