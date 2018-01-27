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    Staffan de Mistura

    BM kararını verdi: De Mistura Soçi kongresine katılacak

    © REUTERS/ Denis Balibouse
    Ortadoğu
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    BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın 29-30 Ocak’ta Soçi’de gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılacağını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, kararı olumlu değerlendirdiklerini duyurdu.

    Suriye Bayrağı
    © Sputnik/
    ‘Soçi kongresinde Suriye anayasası komisyonu oluşturulacak’
    Dujarric’in yazılı açıklamasında “Genel Sekreter Antonio Guterres, Rusya’nın Soçi Kongresi’ne bir BM temsilcisi gönderilmesi teklifini kabul etme kararı aldı ve bu görev için Sayın de Mistura’yı tayin etti” ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada Guterres’in kongrenin BM öncülüğündeki Suriye görüşmelerine önemli katkılarda bulunacağı görüşünce olduğu da aktarıldı.

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    Rusya, 1600 kişinin katılacağı kongreye BM’yi gözlemci olarak davet etmişti.

    RUS DIŞİŞLERİ’NDEN BM’NİN KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

    Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada BM’nin kararının olumlu değerlendirildiği bildirildi.

    Açıklamada “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Soçi’deki kongreye katılması için de Mistura’yı görevlendirme kararını olumlu değerlendiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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    Etiketler:
    Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Birleşmiş Milletler (BM), Staffan de Mistura, Soçi, Rusya
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