DSG'den Burseya Dağı açıklaması

Sputnik'e demeç veren Bali, "Burseya Dağları çok yüksek ve son derece geniş alana yayılmış durumda. Azez bölgesinden başlayan dağlar Kastal bölgesine kadar uzanıyor. Türk ordusunun dağın Azez'in batısında kalan bölümünü ele geçirmesi, tüm dağın kontrol edildiği anlamına gelmiyor" dedi.

'AFRİN'DE BURSEYA GİBİ BİNLERCE TEPE VAR'

Bölgedeki çatışmaların devam ettiğini kaydeden Bali, herhangi bir bölgenin kontrol altına alınmasının zafer anlamına gelmediğini de söyledi.

Öte yandan Bali, Türk ordusunun belirli bir süre boyunca bazı bölgelerde ilerleme kaydettiğini ancak bu bölgelerin daha sonra DSG'nin kontrolüne geçtiğini kaydedip "Savaş, bir tepenin kontrol edilmesiyle değerlendirilmez. Afrin'de Bisaye (Burseya) Dağı gibi binlerce tepe var" diye ekledi.