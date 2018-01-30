Katar'dan 'büyük plan': ABD, Udeyd Üssü'nde daimi olacak

Suudi Arabistan liderliğindeki blokun hazirandan beri abluka ve yaptırımı altındaki Katar, Amerikan hamlesi yapıyor. Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye, ABD'nin konuşlandığı El Udeyd Hava Üssü'nü genişletme ve hem üssü hem de Amerikan askeri varlığını daimi hale getirme planlarını açıkladı.

© AP Photo/ Karim Kadim Katar Savunma Bakanı Atiyye: Türkiye ve ABD ile ortak tatbikat yapacağız

#قناة_اللؤلؤة Doha to Make ‘American Friends More Comfortable’ by Expanding the Al Udeid Airbase https://t.co/OCvX9Cu186 @LuaLuaTV pic.twitter.com/mSoLEll6j9 — Mohsin Mohammed (@Mohsiners) 30 Ocak 2018

Bir yandan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da dizginleri ele geçiren Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a (MbS) tam destek verirken diğer yandan ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük üssü MbS'nin kıskaca aldığı Katar'da bulunuyor. Washington merkezli düşünce kuruluşu Heritage Vakfı'nda konuşan Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye ''El Udeyd'i daimi hale getirecek şekilde genişletmeye yönelik büyük bir planımız var'' dedi.

'ABD DIŞİŞLERİ DAİMİ DEMESE DE'

''ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki muhataplarımız daimi sözünü kullanmakta isteksiz olsalar da biz kendi tarafımızda daimi yapmak için çalışıyoruz'' vurgusu yapan Atiyye şöyle devam etti: ''ABD ile ister kara, ister hava, ister deniz kuvvetleri olsun tüm alanlarda askeri işbirliği için 2040 Vizyonu planlıyoruz.''

AFCENT'E EVSAHİPLİĞİ YAPIYOR

Katar'ın başkenti Doha'nın 30 km güneybatısındaki El Udeyd Hava Üssü, ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'na (AFCENT) evsahipliği yapıyor. Çoğu havacı 11 bin Amerikan askerini ağırlarken ABD'nin hava gücünü tüm bölgeye yansıtıyor. Atiyye ''Bu vizyon, Udeyd Üssü'nün mevcut hava kuvvetlerinin yanı sıra ABD'ye ait deniz gücünü de barındırmasını içeriyor" dedi.

"Qatar is strategically placed. Afghanistan, Iraq, Syria — these are all hotspots in region. I am not exaggerating when I say 80 percent of aerial refuelling in the region is from Udeid" https://t.co/IWUtF74Eev — Shibley Telhami (@ShibleyTelhami) 30 Ocak 2018

© AFP 2018/ Stenislav Flippov Katar'ın Rusya Büyükelçisi: Moskova’nın Suriye çözümündeki öncü rolü yapıcı

Gelgelelim Katar, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma arzusunu açıklamıştı. Bununla ilgili ''ABD ile oradan buradan satın aldıklarımızdan etkilenmeyecek kadar derin bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz, bizim ister askeri, ister eğitim, isterse enerji alanında olsun, derin tarihi kökleri bulunan bir ilişkimiz var. Dolayısıyla ABD ile tarihi, sağlam ilişkilerimizin böyle bir şeyden etkileneceğini sanmıyorum'' diye konuşan Atiyye, S-400'le ilgili alınmış bir karar olmadığını belirtti.

'ABD'YE ALTERNATİF ARAYIŞI DEĞİL'

Tüm fırsatları değerlendirdiklerini, farklı füze sistemleriyle ilgili arayış içinde olmakta sakınca görmediklerini dile getiren Katarlı bakan, bunun, ABD'ye alternatif arayışı olmadığını, satın alınsa bile ABD ile ilişkilerin yerini alamayacağını söyledi.

"The expansion at the Al Udeid base — home of the US Central Command — will allow for 200 more housing units for officers and their families." https://t.co/2CkOK5jHEi — Sigurd Neubauer (@SigiMideast) 29 Ocak 2018

​'TÜRK SİLAHLARI DA ALIYORUZ'

Katar'ın Türkiye'den ekipman ve askeri araç satın almasına da değinen Atiyye, "Türkiye NATO üyesi bir ülke ve bizim ortağımız, aramızda ortaklık ilişkisi var ve biz ondan bu araçları satın aldık" ifadesini kullandı.

'KRİZİ BİR TEK TRUMP ÇÖZEBİLİR'

Suudi bloku ile Katar arasında yaşanan krizde ABD'nin oynayabileceği rolle ilgili de konuşan Atiyye, "Körfez krizini çözebilecek tek kişi ABD Başkanı Donald Trump'tır. Tek bir telefonla bu sorunu çözebilir" iddiasında bulunarak şöyle devam etti: "Beyaz Saray'ı tarafları diyalog masasına çağırması konusunda hep teşvik ettik. Zira Körfez bölgesinde yaşananlardan tek istifade eden terör örgütleridir. Körfez İşbirliği Konseyi'nin uyum içinde olması enerji akışı için önem arz ediyor. Dünyanın doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu biz karşılıyoruz."

SUUDİ VELİAHTINA ATIFLA 'VİZYONSUZLAR, ÇOCUKÇA DAVRANIŞ SERGİLEYENLER'

Adını anmadan MbS'ye atıfla bölgede vizyon eksikliği çekenler ve çocukça davranış sergileyenler olduğunu, bu makamların buna derhal son vermesi gerektiğini söyleyen Katarlı bakan, ABD'nin İran meselesinde daha fazla mesai harcaması gerektiğini, sorunların diyalog dışında yollarla çözülmesinin bölgeyi felakete sürükleyeceğini belirtti.