Kayıt
19:52 30 Ocak 2018
Ankara-1°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye ABD Savunma Bakanı Jim Mattis

    Katar'dan 'büyük plan': ABD, Udeyd Üssü'nde daimi olacak

    © AFP 2018/ JONATHAN ERNST
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 110

    Suudi Arabistan liderliğindeki blokun hazirandan beri abluka ve yaptırımı altındaki Katar, Amerikan hamlesi yapıyor. Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye, ABD'nin konuşlandığı El Udeyd Hava Üssü'nü genişletme ve hem üssü hem de Amerikan askeri varlığını daimi hale getirme planlarını açıkladı.

    Qatari Foreign Minister Khalid bin Mohammed al-Attiyah speaks during a press conference with his Iraqi counterpart Ibrahim al-Jaafari in Baghdad, Iraq, Friday, May 29, 2015.
    © AP Photo/ Karim Kadim
    Katar Savunma Bakanı Atiyye: Türkiye ve ABD ile ortak tatbikat yapacağız
    Bir yandan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da dizginleri ele geçiren Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a (MbS) tam destek verirken diğer yandan ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük üssü MbS'nin kıskaca aldığı Katar'da bulunuyor. Washington merkezli düşünce kuruluşu Heritage Vakfı'nda konuşan Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye ''El Udeyd'i daimi hale getirecek şekilde genişletmeye yönelik büyük bir planımız var'' dedi.

    'ABD DIŞİŞLERİ DAİMİ DEMESE DE'

    ''ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki muhataplarımız daimi sözünü kullanmakta isteksiz olsalar da biz kendi tarafımızda daimi yapmak için çalışıyoruz'' vurgusu yapan Atiyye şöyle devam etti: ''ABD ile ister kara, ister hava, ister deniz kuvvetleri olsun tüm alanlarda askeri işbirliği için 2040 Vizyonu planlıyoruz.''

    AFCENT'E EVSAHİPLİĞİ YAPIYOR

    Katar'ın başkenti Doha'nın 30 km güneybatısındaki El Udeyd Hava Üssü, ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'na (AFCENT) evsahipliği yapıyor. Çoğu havacı 11 bin Amerikan askerini ağırlarken ABD'nin hava gücünü tüm bölgeye yansıtıyor. Atiyye ''Bu vizyon, Udeyd Üssü'nün mevcut hava kuvvetlerinin yanı sıra ABD'ye ait deniz gücünü de barındırmasını içeriyor" dedi.

    Astana görüşmeleri
    © AFP 2018/ Stenislav Flippov
    Katar'ın Rusya Büyükelçisi: Moskova’nın Suriye çözümündeki öncü rolü yapıcı
    'S-400, ABD İLE ARAMIZA GİRMEZ'

    Gelgelelim Katar, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma arzusunu açıklamıştı. Bununla ilgili ''ABD ile oradan buradan satın aldıklarımızdan etkilenmeyecek kadar derin bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz, bizim ister askeri, ister eğitim, isterse enerji alanında olsun, derin tarihi kökleri bulunan bir ilişkimiz var. Dolayısıyla ABD ile tarihi, sağlam ilişkilerimizin böyle bir şeyden etkileneceğini sanmıyorum'' diye konuşan Atiyye, S-400'le ilgili alınmış bir karar olmadığını belirtti.

    'ABD'YE ALTERNATİF ARAYIŞI DEĞİL'

    Tüm fırsatları değerlendirdiklerini, farklı füze sistemleriyle ilgili arayış içinde olmakta sakınca görmediklerini dile getiren Katarlı bakan, bunun, ABD'ye alternatif arayışı olmadığını, satın alınsa bile ABD ile ilişkilerin yerini alamayacağını söyledi.

    'TÜRK SİLAHLARI DA ALIYORUZ'

    Katar'ın Türkiye'den ekipman ve askeri araç satın almasına da değinen Atiyye, "Türkiye NATO üyesi bir ülke ve bizim ortağımız, aramızda ortaklık ilişkisi var ve biz ondan bu araçları satın aldık" ifadesini kullandı.

    S-400 hava savunma füze sistemi
    © Sputnik/ Dmitry Vinogradov
    Katar: S-400 almak için Rusya ile görüşüyoruz

    'KRİZİ BİR TEK TRUMP ÇÖZEBİLİR'

    Suudi bloku ile Katar arasında yaşanan krizde ABD'nin oynayabileceği rolle ilgili de konuşan Atiyye, "Körfez krizini çözebilecek tek kişi ABD Başkanı Donald Trump'tır. Tek bir telefonla bu sorunu çözebilir" iddiasında bulunarak şöyle devam etti: "Beyaz Saray'ı tarafları diyalog masasına çağırması konusunda hep teşvik ettik. Zira Körfez bölgesinde yaşananlardan tek istifade eden terör örgütleridir. Körfez İşbirliği Konseyi'nin uyum içinde olması enerji akışı için önem arz ediyor. Dünyanın doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu biz karşılıyoruz."

    SUUDİ VELİAHTINA ATIFLA 'VİZYONSUZLAR, ÇOCUKÇA DAVRANIŞ SERGİLEYENLER'

    Adını anmadan MbS'ye atıfla bölgede vizyon eksikliği çekenler ve çocukça davranış sergileyenler olduğunu, bu makamların buna derhal son vermesi gerektiğini söyleyen Katarlı bakan, ABD'nin İran meselesinde daha fazla mesai harcaması gerektiğini, sorunların diyalog dışında yollarla çözülmesinin bölgeyi felakete sürükleyeceğini belirtti.

    Etiketler:
    daimi, El Udeyd, Heritage Vakfı, Halid bin Muhammed el Atiyye, Katar, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Altın Taç ve Dağ Keçisi, Türkiye'ye döndü
    Altın Taç ve Dağ Keçisi, Türkiye'ye döndü
    Karikatür
    Fitness uygulaması Strava, çatışma bölgesindeki ABD üslerinin koordinatlarını yayınladı
    Trump'ın görevdeki ilk yılı
    Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam