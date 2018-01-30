Suudi Arabistan: Yolsuzluk operasyonlarından 106 milyar dolar topladık

Suudi Başsavcısı Suud el Mojeb, anlaşmalar sayesinde 106.7 milyar dolar topladıklarını söyledi. Başsavcı, anlaşmalar uyarınca kısmen mal varlıklarına, ticari varlıklarına, hisse senetlerine ve nakit paralarına el konulanların serbest bırakıldığını belirtti.
Suçsuzlukları kanıtlananlar ile suçlarını kabul edip anlaşma yapanların hepsinin bırakıldıklarını açıklayan Mojeb, ancak herkesin serbest kaldığı haberinin doğru olmadığını, 56 kişinin hala gözaltında tutulduğunu kaydetti.
Suudi Başsavcısı kasım ayında yaptığı açıklamada "Ortaya çıkartılan yolsuzluk faaliyetlerinin potansiyel boyutları çok büyük. Son üç yıldaki çalışmalarımız temelinde, en az 100 milyar doların son 20-30 yılda sistematik yolsuzluk ve zimmete geçirme yoluyla kötüye kullanıldığını tahmin ediyoruz" demişti.
EN YÜKSEK PROFİLLİ PRENS TALAL
Son bırakılanlardan biri, 27 Ocak'ta 'en zengin Suudi prensi' olarak tanınan Prens el Velid bin Talal oldu. Twitter, Apple, MBC, CitiGroup, Euro Disney, 20. Century Fox gibi dev şirketlerin ortağı olan Talal'ın göaltına alınmadan öncekl mal varlığı 30 milyar dolara yakındı.
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