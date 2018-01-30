Bağdat: Irak'ta harekat düzenlenmesi konusunda Türkiye ile anlaşma yapılmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nı Afrin'in de ötesinde teröristler neredeyse oraya kadar genişletmekten ve Irak'a dek gitmekten söz ederken Irak hükümeti, Ankara ile aralarında böyle bir anlaşma olmadığını duyurdu.

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin Sözcüsü Saad el Hadisi, Ankara ile Bağdat arasında Zeytin Dalı Harekatı'nın Irak sınırına kadar genişlemesi hakkında bir anlaşma bulunmadığını söyledi.

'TÜRK ORDUSUNU IRAK TOPRAKLARINA BEKLEMİYORUZ'

Sputnik'e demeç veren Hadisi, Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği harekatın Irak sınırına kadar genişlemesi hakkında, "Türkiye ile Irak hükümetleri arasında Türk ordusunun Irak topraklarında olası harekatıyla ilgili bir anlaşma yok" dedi.

'BAĞDAT İZİN VERMEDEN İMKANSIZ'

Bağdat merkezi hükümetinin onayı alınmadan Irak topraklarında yabancı ülke askerlerinin operasyon düzenlemesinin imkansız olduğunu vurgulayan Irak Başbakanlık Sözcüsü, "Türk askeri, daha önce Bağdat'tan onay almadan sınırı geçmişti. Irak hükümeti, Türk askerinin sahadaki planlarını hayata geçirmesine müsaade etmedi" çıkışını yaptı.