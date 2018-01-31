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    Emmanuel Macron

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye'nin Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli

    © REUTERS/ Philippe Wojazer
    Ortadoğu
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    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (200)
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Figaro gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Afrin operasyonunun terörle mücadele odaklı olması gerektiğini ve bir 'işgal operasyonuna' dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

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    © AA/ Cem Genco
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    Macron, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği röportajda Türkiye'yi Afrin operasyonu konusunda uyardı.

    'BİZİM İÇİN GERÇEK BİR SORUNA DÖNÜŞÜR'

    Operasyonun terörle mücadele odaklı olması ve işgale dönüşmemesi gerektiğini söyleyen Macron şu ifadeleri kullandı: "Eğer bu operasyon Türkiye sınırına yönelik potansiyel tehditlerle mücadeleden saparak bir işgal operasyonuna dönüşürse bu bizim için gerçek bir soruna dönüşür."

    'MÜTTEFİKLER İLE KOORDİNASYON HALİNDE OLMALI'

    Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Kuzey Suriye'de başlattığı operasyonda 'Avrupa ülkeleri de dahil müttefikleri ile koordinasyon halinde olması gerektiğini' vurguladı.

    Macron "Afrin operasyonu hem Avrupalılar hem de daha geniş olarak müttefikler arasında tartışmaları ve karar vermeyi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

    'İLERLEYEN GÜNLERDE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİM'

    Röportajında "Afrin operasyonun ilk saatlerinde itidal çağrısı yaptım ve endişelerimi ilettim" diyen Macron ilerleyen günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuda görüşeceğini söyledi.

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (200)

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Operasyonu, Emmanuel Macron, Afrin, Fransa, Türkiye
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