Cemil: Soçi'deki kongre öncesinde katılımcılara gözdağı verildi

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cemil, "Bize baskı yaptılar. Buraya gelmek isteyenlere karşı kongre öncesinde gözdağı ve tehdit kampanyası başlatıldı" dedi.

'KONGRE SURİYELİLER İÇİN BÜYÜK BİR BAŞARI'

Cemil, sonucuna rağmen kongrenin Suriyeliler için büyük bir başarı olduğunu, zira taraflara aralarındaki görüş ayrılıklarını yapıcı ve barışçıl diyalog yoluyla istişare etme fırsatı sunulduğunu ifade etti.

Cemil, "Bu diyalog büyük bir öneme sahip. Suriye'de farklı güçlerin etki alanları bulunuyor ve bu güçlerin karşılıklı olarak kabul edilir bir anlaşma sağlamaları gerekiyor. Burası, tarafların görüş ayrılıklarını istişare edebilecekleri bir platform" diye konuştu.