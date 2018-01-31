Rus Dışişleri: Zeytin Dalı Harekatı'nda 10 günde siviller dahil yüzlerce kişi öldü

Zaharova, haftalık basın toplantısında, "Türk hükümeti, 20 Ocak'ta Afrin'de YPG'ye karşı başlatılan askeri harekatın Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü'nde yer alan devletlerin öz savunma hakkına uygun olarak yapıldığını ve terör örgütlerini yok etme amacı taşıdığını belirtiyor. Elde edilen bilgilere göre 10 günlük süreçte ölü sayısı birkaç yüze ulaştı" dedi.