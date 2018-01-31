'Bazı muhaliflerin Soçi'deki kongreye katılmaması siyasi bir hata'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın bazı muhaliflerin Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayı reddetmesini siyasi hata olarak kabul ettiğini belirtti.

Türk Dışişleri'nin 'Kongre'ye katılmak üzere Ankara'dan Soçi'ye giden muhalefet heyetinin, Kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istemediğine' yönelik açıklamasını değerlendiren Zaharova, şöyle konuştu:

'SERGİLEMİŞ OLDUKLARI TUTUMDAN ÖTÜRÜ KESİNLİKLE ÜZGÜNÜZ'

"Kesinlikle dış güçlerin etkisi altında bulunmaları başta olmak suretiyle çeşitli nedenlerle son anda kongreye katılmama kararı alan Suriyeli muhaliflerin sergilemiş oldukları tutumdan ötürü kesinlikle üzgünüz. Onları, kararlarını değiştirmeleri için ikna etmeye çalıştılar, muhtemelen biliyorsunuz, bu nedenle forumun açılışı da ertelendi. Fakat (bu çabalar) sonuç vermedi. Biz, bunun siyasi bir hata olduğundan eminiz."