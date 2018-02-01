AFP muhabiri: 3000 yıllık Ayn Dara tapınağı Türkiye'nin bombardımanında yerle bir oldu

Fransız haber ajansı AFP'den Delil Süleyman, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan ve 3000 yıl önce inşa edilmiş olan Ayn Dara tapınağının olduğu bölgeyi ziyaret etti. Süleyman, 26 Ocak'ta Türkiye tarafından bombalandığı söylenen tapınağın yerle bir olduğunu belirtti.

Delil Süleyman yazısında "Demir Çağı'nın miraslarından Ayn Dara'nın aslan heykelleri 3 bin yıldır ayaktaydı ancak Türkiye'nin bölgeye yönelik bombardımanında geriye aslan heykellerinin pençelerinden başka pek bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.

'SİYAH BAZALT TAŞINA OYULMUŞ KANATLI HAYVANLARI GÖSTEREN FRESKLER ARTIK TANINMAYACAK HALDE'

Suriyeli ve Kürt yetkililerin Ayn Dara'daki zarardan Türkiye'yi sorumlu tuttuklarını belirten Süleyman, adını Afrin'deki bir köyden alan geç Hitit dönemi tapınağının tarihinin MÖ. 1300-700'e kadar gittiğini vurguladı.

Tapınağın hangi tanrı için inşa edildiği resmi olarak bilinmiyor ancak ortaya atılan teorilerden biri buranın Akad mitolojisinde bereket, aşk ve savaş tanrıçası olan İştar için inşa edildiği yönünde.

Suriye Tarihi Eserler İdaresi'ne göre tapınak, "M.Ö. birinci binyıl içerisinde Suriye'de Aramiler tarafından inşa edilmiş olan en önemli anıtlar" arasında yer alıyor.

Tapınağın 26 Ocak'ta Türkiye'nin bombardımanında ağır hasar gördüğünü yazan Süleyman "Bir zamanlar tapınağın içine yönelen siyah, oymalı merdivenler bugün enkaz ve kayalar altında. Siyah bazalt taşına oyulmuş kanatlı hayvanları gösteren freskler, enkaz yığınına dönüşmüş, artık tanınmayacak halde. Sadece aralarında ayakta duran bir aslan heykelinin de bulunduğu tapınağın kenarındaki bölüm bombardımandan kurtuldu" ifadelerine yer verdi.

© AFP 2018/ Delil Süleyman Ayn Dara tapınağı

'TAPINAĞIN YÜZDE 40'I İLA YÜZDE 50'Sİ ZARAR GÖRDÜ'

Süleyman'a konuşan ve Ayn Dara köyü yakınlarında yaşayan yaşlı Suriyeli Ahmed Salih tapınağa bakan evini işaret ederek "Ben orada oturuyordum. Saldırı o kadar şiddetliydi ki sarsıldık. Ardından tepeden duman yükselmeye başladı" dedi.

Afrin'deki eski eserler konseyi üyesi arkeolog Salih el Din Senno, Ayn Dara'nın yüzde 40'ı ila yüzde 50'sinin zarar gördüğünü söylüyor.

AFP muhabirine ofisinde asılı tapınağın eski halinin fotoğraflarını gösteren Senno "Zarar girişten başlayıp içeriye doğru yayıldı. Efsanevi hayvan figürleri, tapınağın koruyucuları ve tanrıları tasvir eden diğer heykeller bombarımdan sonucu paramparça oldu. Parçalar 100 metre uzağa fırlamış" dedi.

© AFP 2018/ Delil Süleyman Ayn Dara tapınağı

'3.000 YILLIK MEDENİYET BİR HAVA SALDIRISINDA YOK OLDU'

© REUTERS/ Khalil Ashawi TSK'dan Afrin iddialarına cevap

Ancak Şam'daki hükümet yetkilileri, Afrin'deki Kürt yetkililer ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tapınağın gördüğü zarardan Türkiye'yi sorumlu tutuyor.

Suriye Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü açıklamasında 'Afrin'in arkeolojik alanlarına Türkiye'nin yaptığı saldırıları' ve 'Ayn Dara tapınağının yıkılmasını' kınadı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) yetkilisi AFP'ye açıklamasında Ayn Dara tapınağının özel bir yer olduğunu işaret etti.

Yetkili "Bu tapınak, Suriye-Hitit dini mimarisinin önemli bir örneği ve Suriye'de benzer yapılar içerisinde en kapsamlı arkeolojik kazıların yapılabildiği yer. Bombardıman tapınağın orta ve güneydoğu kısımlarına ağır hasar verdi. Bazı eserler paramparça oldu" dedi.

IŞİD Suriye'deki Palmira antik kentine ciddi hasar vermiş, burada bulunan 2000 yıllık El Lat Aslanı heykelini parçalamış ve Bel Tapınağı'nı yıkmıştı.

Suriye Eski Eserler Müdürlüğü'nün eski müdürü Mamun Abdülkerim, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Ayn Dara Tapınağı'na zarar vermek, Bel Tapınağı'nı yıkmakla eşdeğer bir vahşet. Tüm dünya için büyük bir felaket. Bir hava saldırısında 3.000 yıllık medeniyet yok oldu" diyor.

Abdülkerim ayrıca, Afrin'de bulunan ve 'Kuzey Suriye'nin Antik Kentleri' olarak adlandırılan 40 tarihi köyün hasar almasından da endişe ettiğini ifade etti. UNESCO'ya göre tarihleri 1. yüzyıldan 7. yüzyıla uzanan bu köylerde tarihi ev, kilise, hamam ve pagan tapınaklarının kalıntıları bulunuyor.