Suriye: Zeytin Dalı Harekatı, saldırganlık ve işgal eylemi

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nı saldırganlık ve işgal eylemi olarak nitelendirdi.

Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği askeri harekatın Suriye Cumhuriyeti'ne yönelik 'aleni bir saldırı' olduğunu dile getiren bakanlık, "Suriye topraklarında bulunan, hükümetin onaylamadığı her türlü askeri güç varlığı, saldırganlık ve işgaldir. Suriye yönetimi, buna uygun yanıt verecektir" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığını duyurmuştu.

Suriye hükümeti, Suriye'nin ayrılmaz parçası olarak kabul ettiği Afrin'e yönelik harekatı kınamıştı.

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