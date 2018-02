Bozdağ: YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

'BU MÜCADELE UZUN SOLUKLU VE DEVAM EDECEK'

Zeytin Dalı Harekatı sırasında hayatını kaybeden tüm askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden bugüne kadar dünkülerle beraber 13 şehidimiz oldu. 39 yaralımız var. Yaralıların büyük bir kısmı ayakta tedavi olacak şekilde hafif yaralılar. ÖSO mensupları arasında da 30 şehit, 158 yaralı var. Oradaki yaralıların büyük bir kısmı ise hafif yaralı" ifadesini kullandı.

"Bugüne kadar 932 terörist etkisiz hale getirildi. Son rakam bu. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele ve devam edecek " diyen Bozdağ, YPG'lilerin kullandığı silahlar ve bu silahların niteliklerinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Bozdağ, ABD'nin 5.000 tır ve 2.000 kargo uçağı dolusu silahı PYD, YPG örgütlerine verdiğini ve bu silahların bugün arazide olduğunu vurguladı.

'EĞER ABD'Lİ ASKERLER TERÖRİSTLERİN KIYAFETİNİ GİYERSE…'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Münbiç konusunda ABD ile Türk askerlerinin karşı karşıya gelmesi gibi bir yüksek risk görüyor musunuz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"ABD'li yetkililer 'Biz Türkiye ile karşı karşıya gelmeyiz.' diye açıklama yaptılar. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. ABD ile Münbiç'te veya Fırat'ın doğusunda veya başka bir yerde karşı karşıya gelmeyi hiç istemeyiz. Ama bu konuda Türkiye'nin gösterdiği hassasiyetin bir benzerini ABD'nin de göstermesi lazım. Eğer ABD'li askerler teröristlerin kıyafetini giyer ve teröristlerin arasında onlardan gözükerek Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı saldırırlarsa hiç tereddütsüz bu noktada bir ayrım yapma şansımız olamaz."

Bozdağ, ABD yönetiminin askerlerine, "Türklerle karşı karşıya gelmeyin, gelmemek için dikkat gösterin, operasyon bölgelerinden uzak durun, eğitim donatım işlerini bırakın, silah yardımı yapmayın" demesi ve bölgelerden uzaklaştırması gerektiğini vurguladı.

Bekir Bozdağ, "Ancak bize karşı bir saldırı olursa bunu yapanlar karşılığını mutlaka görecektir. Ama biz net söylüyoruz, müttefikimiz ABD ile karşı karşıya gelmeyi istemeyiz. Eminim ki onlar da Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya gelmeyi istemezler. Bizim karşımızda teröristlerle beraber kim silah çekerse o bizim hedefimiz olur." dedi.

'TANKA YAPILAN SALDIRIDA KULLANILAN SİLAHLA İLGİLİ TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

NATO sınırlarını koruyan Türkiye'nin, NATO'nun müttefiki ve NATO üyesi bir ülkenin verdiği silahların teröristlerin elinde olması ve bu silahların Türkiye'ye karşı kullanılması ihtimalinden fevkalade rahatsız olduğunu aktaran Bozdağ, "Biz bunu en üst düzeyde ifade ediyoruz. Kabul edilebilir, izah edilebilir bir durum değildir. Dünkü tankımıza yapılan saldırıda kullanılan silahla ilgili tespit çalışmaları devam ediliyor. Hangi ülkeye ait şu ana kadar yapılmış bir tespit yok" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın Fırat Kalkanı Harekatı'ndan daha uzun soluklu olup olmayacağı sorusu üzerine Bozdağ, Fırat Kalkanı Harekatı'nın coğrafi nitelikleriyle Zeytin Dalı Harekatı'nın arazi şartlarının birbirinden çok farklı olduğuna dikkati çekti. Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın yapıldığı alanın, Fırat Kalkanı Harekatı'nın alanından yaklaşık 1.5 kat daha büyük olduğuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye sınırını, sınır boyundaki vatandaşlarını ve hemen Afrin bölgesindeki komşularını, can ve mal emniyetini ve ülke bütünlüğünü tehdit eden terör belasını def edene kadar Afrin bölgesindeki terör örgütlerini ve son teröristi temizleyene kadar bu harekat devam edecektir. Bu, kaç gün sürerse o kadar sürecektir. Bizim amacımız bunu daha erken bitirmektir. Amerika dahil buna 'Türkiye burayı hızlıca bitirsin diyorsa' onun yolu basit. Türkiye'ye desteklerini arttırmaları lazım. PYD, YPG terör örgütlerine silah vermeyi durdurmaları, verdikleri silahları toplamaları, terör örgütlerinin üyelerine de 'Türkiye benim müttefikimdir. Siz Türkiye'ye karşı eylem yapamazsınız. Bu silahları kullanamazsınız. Derhal bölgeden çekilin' demeleri lazım. Eğer bunlar olursa, o zaman buradaki mücadele süremiz kısa olur. Çünkü teröristler bölgeden daha hızlıca temizlenmiş olur. Bölge terörden kurtulmuş olur. Ama bu noktada herhangi bir şey yapılmayıp, 'Destek vermiyoruz' deyip de onlara her türlü lojistik yapılırsa, onlara her türlü destek sunulursa o zaman bunu yapanların Türkiye'ye 'Bu harekat kısa sürsün' deme hakları yoktur."

'YPG'Yİ EĞİTEN-DONATAN, SİLAH VEREN ABD'DİR'

Bozdağ, ABD'nin hala silah vermeye devam edip etmediğinin sorulması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afrin bölgesinde yok. Ama Fırat'ın doğusunda Münbiç'te, diğer bölgelerde olup olmadığını biz yakından takip ediyoruz. Çünkü Amerika Başkanı Sayın Trump, 'Biz silah vermeyeceğiz artık' diye Cumhurbaşkanımıza net ifade etti. Ama bu sözün üzerinden fazla bir zaman geçmeden yüzlerce tır dolusu silahın yine verildiğini gördük. Biz artık ABD yetkililerinin, 'Şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız' laflarına elbette bir değer veriyoruz. Ama bunun arazideki yansımalarına da bakıyoruz. İcraata bakıyoruz. Çünkü, sözleriyle icraatları arazide hep birbiriyle çelişti ve birbirini tutmadı. Biz sözle beraber icraata bakacağız. İcraat, sözü teyit ediyorsa, buna itibar edeceğiz. PYD/YPG teröristlerini eğiten, donatan, lojistik destek veren, silah veren ABD'dir."

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD'nin bölgeye anlık istihbarat vermesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bunu yapan istihbarat vermez mi? Çok net. O istihbarat Afrin bölgesine direkt verilmiyor ama öbür taraftan terör örgütüyle içli dışlı olan, Münbiç'te askerini tutan, onlarla beraber olan ABD'nin bunlarla bir şey paylaşmadığını düşünmek için çok saf olmak lazım. Biz onun için diyoruz ki madem dostuz, madem müttefikiz, Türkiye'nin düşmanlarına, Türkiye'nin sınırında bir terör yapılanması yapmak isteyen teröristlere dost ve müttefik olarak destek vermeyin. Bu, dostluğa da sığmaz, müttefikliğe de."

'MÜNBİÇ'TEN BUNLAR ÇIKMAZSA MÜNBİÇ'E GİRERİZ, FIRAT'IN DOĞUSUNA GİRERİZ'

Bozdağ, işin başından beri ABD'li yetkililerle çok geniş konuştuklarını, ABD'li yetkililere, "DEAŞ ile mücadeleyi beraber yapalım" dediklerini, karadan da birlikte harekat etmeyi önerdiklerini hatırlattı.

ABD'nin bu önerileri kabul etmediğini ve PYD/YPG ile beraber yapacağını söylediğini aktaran Bozdağ, süreçte ABD'li yetkililerin sözlerini tutmadığını, Türkiye'ye verdiği sözlerin tam tersini yaptığını söyledi.

Türkiye'nin ise ABD'li yetkililere bugüne kadar "Siz Afrin'den bunları çıkarmazsanız, Afrin'e gireriz, bölgeden bunları çıkarmazsanız Fırat Kalkanı gibi bir harekat başlatırız. Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz." dediğini aktaran Bozdağ, Türkiye'nin ABD'li yetkilileri bugüne kadar hiç aldatmadığını kaydetti.

Bozdağ, "Onun için eğer Münbiç teröristlerden temizlenmezse Türk Silahlı Kuvvetleri bundan sonra elbette milletimizin ve devletimizin bekası için, topraklarımızın bölünmez bütünlüğü için, sınırlarımızın güvenliği için, vatandaşlarımızın güvenliği için ve yanı başımızda bir terör devleti kurulmaması için Türkiye bunu yapmaya mecburdur. Türkiye'nin bu noktada tercihi yoktur. Bizi böylesi adımları atmaya kimse mecbur etmemelidir. Mecbur edince de 'Neden Türkiye bu adımları attı.' diye sorgulamaya hakkı yoktu" diye konuştu.

"ABD'ye terör unsurlarının çekilmesi için bir süre verdik mi?" sorusu üzerine Bozdağ, 'şu tarihe kadar, bu tarihe kadar"'şeklinde net süre verilmediğini ifade etti.

Bozdağ, "Ama biz şunu net söylüyoruz, Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra eğer buralarda bir gelişme olmazsa Türkiye'nin başlatacağı üçüncü harekat bu bölgeye (Münbiç) olacaktır. Bunu net söylüyoruz. Bizim bu noktada kararlılığımızı kimse sınamamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SURİYE YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞMESİ ÇAĞRISI

© AA/ Murat Kaynak Kılıçdaroğlu'ndan partililere 6 görev

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'nin Suriye yönetimi ile doğrudan irtibata geçmesini istedi. Bu terörle mücadelede yararlı olur' dedi. Bu mümkün olabilir mi?" sorusuna karşılık da Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede kalıcı olmadığını, Türkiye'nin Suriye topraklarında gözünün bulunmadığını vurguladı.

Suriye'deki sorununun çözümünün, sadece Türkiye'nin irade ortaya koymasıyla mümkün olmadığına işaret eden Bozdağ, "Çünkü bir tarafında Rusya, bir tarafında İran, bir tarafında ABD, bir tarafında koalisyon güçleri var, bir tarafında Türkiye, bir tarafında Suriye yönetimi var. Dolayısıyla bu sorunun, hem Astana süreci, Soçi süreci hem de Cenevre süreci çerçevesinde ele alınması gerekli. Bizim attığımız adımlar, siyasi çözümü hızlandırma bakımından önemli görevler ifa edecektir" şeklinde konuştu.